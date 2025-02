El concurso de belenes de Cáceres afianza su tirón y alcanza los 33 participantes

El concurso de belenes 'Ciudad de Cáceres' afianza su tirón y alcanza los 33 participantes en sus diferentes categorías. El año pasado hubo 22 inscripciones, lo que supone un incremento del 50 por ciento.

El Ayuntamiento de Cáceres y la Asociación Belenista de la ... Diócesis, que promueven este certamen, entregaron este jueves los premios. Cocemfe, los Hermanos de Cruz Blanca, Manualidades Pinacam y Carlos Iglesias, un niño de apenas seis años, han logrado el oro en las diferentes modalidades del concurso, que este año alcanza su trigésima edición.

Ampliar Montserrat Cambero posa delante de su belén, en el escaparate de Pinacam. armando méndez

Montserrat Cambero Arroyo no para de cosechar reconocimientos. Es la dueña de tienda de manualidades Pinacam, situada en la calle Profesor Hernández Pacheco, junto a Colón. Ha revalidado el primer premio que ya conquistó el año pasado en la categoría de mejor escaparate. Y, además, hace unos días fue reconocida como belenista de honor por la Diócesis de Coria-Cáceres.

Ella está encantada. «Heredé la tradición de montar el belén de mis padres. Me lo inculcaron desde pequeña y luego yo he seguido. Y la familia también me arropa. Empecé montando el belén en casa, cuando me casé. Desmontaba el salón entero», evoca.

Más tarde, según rememora la galardonada, se volcó en el montaje del nacimiento de la parroquia de San Mateo. Y ahora convierte su establecimiento en uno de los epicentros del belenismo cacereño. Cada edición, cuenta, incluye novedades en su montaje. Este 2022 ha incluido la escena de la presentación del niño Jesús en el templo. 180 figuras dan forma a este nacimiento en el que los detalles mandan. «Las gallinitas tienen sus plumas y las ovejas, su lana», detalla la autora. Perfumería Castela y Lorenzo Luna se han alzado con el segundo y el tercer puesto en la modalidad de escaparates.

Ampliar Detalle del belén de ganchillo, obra de María Luisa Guardado, reconocido como el más original. hoy

Los premios a los mejores belenes colectivos han sido, por este orden, para Cocemfe Cáceres, Aspainca y la escuela infantil Santa Lucía. Y en la modalidad de instituciones religiosas han sido reconocidos los montajes de los Hermanos de Cruz Blanca (primer premio), la cofradía del Humilladero (segundo) y la parroquia de San José (tercero).

Carlos Iglesias Donaire, un niño de seis años, ha ganado la categoría de nacimientos particulares con su belén de fimo. El segundo puesto ha sido para José Manuel Borreguero y el tercero, para Diana González y Paloma Llanos. El premio especial del jurado ha sido para la cofradía de Jesús Despojado por su montaje en la parroquia de Fátima y el premio a la originalidad se lo ha llevado el belén de ganchillo de María Luisa Guardado. Los premios consisten en cheques canjeables en tiendas del centro comercial Ruta de la Plata, que patrocina el certamen.