El concurso de la basura de Cáceres queda en manos del Tribunal Superior de Justicia

El concurso de limpieza viaria y recogida de residuos de Cáceres queda en manos del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJ) tras el recurso ... presentado por la cooperativa de Cáritas, dedicada a la recogida de calzado y textil, Moda Re. El asunto ya pasó por la Comisión Jurídica de Extremadura que rechazó los argumentos de la mercantil. En una resolución del pasado 20 de julio, acordó «desestimar el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la representación de la Cooperativa Moda Re». Esta sociedad vinculada a la economía de carácter social había defendido que se incumplía la legislación ya que no se había reservado el 50 por ciento de la licitación a empresas de inserción en el concurso que convocó el Consistorio cacereño.

Ahora, ha sido la propia Comisión Jurídica el órgano que ha informado al Ayuntamiento de que el cao entra en vía judicial. Moda Re ha agotado los plazos legales que tenía para acudir a la justicia ordinaria aunque el portavoz municipal y concejal de Economía, Ángel Orgaz, ha anunciado esta mañana al término de la Junta de Gobierno local que esa acción no paraliza la tramitación ordinaria de la licitación abierta y a la que, como se sabe, solo se ha presentado una oferta, la de Valoriza Servicios Medioambientales.

Sin embargo, podría ocurrir que en una decisión provisional y de carácter cautelar fuese la misma Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ la que optase por suspender el concurso, a la espera de entrar en el fondo del asunto y decidir. El Ejecutivo que preside Rafael Mateos no descarta que ello suceda. «Ese recurso no suspende el proceso de licitación. Continúa el concurso, a no ser que el Tsj decida lo contrario», puntualiza Orgaz.

El concurso de la limpieza de Cáceres es el segundo en importancia y volumen económico del Consistorio con más de 100 millones de euros. Son exactamente105,44 millones por un periodo de 11 años, lo que equivale a más de nueve millones y medio anuales.

La reducción del IBI irá al Consejo Económico y Social. «Las conversaciones con Vox son fluidas», destaca el portavoz municipal, Ángel Orgaz

Pese a todo, el Ayuntamiento ha decidido convocar la mesa de contratación con vistas a avanzar en la nueva contratación. En principio, la mesa se volverá a reunir el día 15 para repasar las observaciones que plantearon los técnicos a Valoriza. Son en principio cuestiones subsanables que no deben llevar a mayores dificultades en la tramitación. También se abrirá el día 15, si el TSJ no suspende la licitación, el sobre con la oferta económica. Lo que no ha confirmado el portavoz municipal es que en esa fecha pueda haber ya propuesta de adjudicación ya que se desconoce aún el contenido de laoferta que hará le mercantil del grupo Sacyr y que ha sido adquirida por Morgan Stanley.

En marcha la rebaja del IBI

Por otra parte, también al término de la Junta de Gobierno local, el Ayuntamiento ha informado de que la próxima semana quiere tener aprobada la primera medida de su reforma fiscal, la rebaja del IBI en dos puntos, del 0,75 al 0,73. Para ello, el martes se convocará al Consejo Económico y Social de Cáceres (CES). En el orden del día irán esa rebaja del impuesto que grava las propiedades inmobiliarias y un informe sobre el estado de los presupuestos participativos. Posteriormente, se celebrarán una comisión extraordinaria de Hacienda y un pleno para aprobar esa reducción de la presión fiscal.

«Es una primera medida, un primer gesto, un primer acercamiento. La primera decisión que tomamos de esa revolución fiscal a la que nos hemos compr0ometido mediante un estudio detallado de impuestos, tasas y precios públicos. Queremos rebajar la carga fiscal a la que están sometidos los ciudadanos de Cáceres», analiza el concejal de Economía.

Ángel Orgaz admite que el PP no tiene por sí solo los votos necesarios, pero da por hecho que dispondrá del apoyo de Vox. Se han mantenido conversaciones con su portavoz en el Ayuntamiento, Eduardo Gutiérrez, y Orgaz asume que hay buena sintonía ya que Vox también llevaba esa medida en su programa electoral. «Agradezco su buena disposición y que estén decididos a apoyar una medida que es beneficiosa para los cacereños. Los contactos son fluidos», concluye el edil de Hacienda.