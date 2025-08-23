Los Conciertos de Pedrilla suman 5.624 espectadores y 28.000 euros para fines benéficos El ciclo veraniego finalizó anoche con la actuación de Mayte Martín en el auditorio del Complejo Cultural San Francisco

Público en los jardines del Museo Casa Pedrilla durante el concierto de Yerai Cortés el 15 de agosto.

Redacción CÁCERES. Sábado, 23 de agosto 2025, 07:46 Comenta Compartir

La edición 2025 del ciclo los Conciertos de Pedrilla organizado por la Diputación de Cáceres ha reunido a 5.624 espectadores –sin contar las entradas vendidas en puerta durante el último concierto de anoche, que podrían sumar otras 100– y ha generado una recaudación de 28.120 euros. Todos los ingresos se destinarán íntegramente a asociaciones con fines sociales y sin ánimo de lucro, lo que supone casi 10.000 euros más que en la edición anterior.

Este incremento de público, cercano a 1.900 asistentes respecto al año pasado, confirma el crecimiento y consolidación de este ciclo musical como uno de los eventos culturales más destacados del verano en Cáceres.

La clausura tuvo lugar en el auditorio del Complejo Cultural San Francisco, ante las previsiones de mala calidad del aire. El cambio de ubicación no restó afluencia ni entusiasmo, y el público volvió a agotar las entradas.

La cantante Mayte Martín fue la encargada anoche de cerrar la programación con una selección de temas de su álbum ‘Tatuajes’ (2024), entre ellos ‘Gracias a la vida’, ‘Alfonsina y el mar’ o ‘Ne me quitte pas’, recibiendo una gran ovación por parte del público.

La diputada Angélica García, presente en la clausura, agradeció el compromiso tanto de artistas como de asistentes: «Nos sentimos muy agradecidos por la calidad y entrega de los músicos y por la fidelidad del público, que ha sabido apreciar la diversidad de estilos ofrecidos y la accesibilidad del evento».

La programación de este año incluyó a artistas de gran proyección como Pedro Pastor, Balkan Paradise, Teresa Salgueiro, Travis Birds y Yerai Cortés, aportando estilos que abarcan desde cantautor y músicas del mundo hasta rock urbano y guitarra flamenca.

Como novedad, el escultor César David presentó una muestra de obras de hierro instaladas en distintos puntos de los jardines de Pedrilla, integrando las artes visuales en el marco de la experiencia musical.

La Diputación de Cáceres, organizadora del ciclo, ha invertido 115.500 euros en esta edición.