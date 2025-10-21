HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

FADEMUR

Concierto urbano este viernes de la artista coruñesa KYR4

Martes, 21 de octubre 2025, 02:00

Comenta

REDACCIÓN. La artista coruñesa Elia Galdo Maira, conocida artísticamente como KYR4, ofrecerá un concierto urbano y poético este viernes en el espacio Belleartes de Cáceres, como preludio de la XI Feria Arte Aparte, que se celebra del 31 de octubre al 29 de noviembre con un amplio programa de actividades. Será a las 21.30 horas con entrada libre hasta completar aforo. La artista llega con su nuevo repertorio, que transita entre la música urbana, la balada introspectiva y bases cercanas al techno.

