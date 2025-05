Concierto tributo a Abba en el Palacio de Congresos

Jueves, 4 de enero 2024, 07:49 Comenta Compartir

REDACCIÓN. El Palacio de Congresos de Cáceres acoge hoy jueves a las 20.00 horas un concierto tributo al grupo Abba, una de las formaciones más emblemáticas de la cultura pop que se dio a conocer globalmente en el festival de Eurovisión de 1974 con la canción 'Waterloo'. Este espectacular show a cargo de Masters of the Scene logra captar la esencia y el estilo tan característico del grupo, con una exuberante puesta en escena, extravagantes trajes y voces únicas que interpretan éxitos como 'Mamma Mia', 'Money, Money, Money', T'ake A Chance On Me' o 'The Winner Takes It All'.