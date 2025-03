«En el concierto no habrá más de 10 policías locales a la vez» Los sindicatos cuestionan el dispositivo y el Ayuntamiento de Cáceres no se pronuncia sobre el informe de la Jefatura policial ni el papel de la seguridad privada para supervisar los accesos

Manuel M. Núñez Cáceres Viernes, 15 de julio 2022, 08:31 Comenta Compartir

Son 34 policías locales, pero no para el concierto de la Plaza Mayor sino para todos los turnos del viernes, que incluyen la actividad habitual del día a día de los agentes. Es la precisión que hicieron ayer los dos sindicatos, UGT y CSIF, en respuesta a la comunicación oficial que se dio a conocer desde el Ayuntamiento tras la junta local de seguridad celebrada solo dos días antes del evento previsto.

Durante la celebración de 'Los 40 Summer Live', según las centrales sindicales, no coincidirán más de diez policías locales a la vez y por turno. Los turnos de la Policía Local son de siete a tres de la tarde, de tres de la tarde a once de la noche y un último desde esa hora hasta las siete de la madrugada del día siguiente. En el tramo horario de este y el anterior tendrá lugar el concierto del verano, que arrancaría a las 21.30. Según fuentes sindicales, en el turno de 15 a 23 horas habría nueve agentes y en el de las 11 de la noche en adelante, unos siete. «Esperemos que no haya ninguna incidencia grave porque andaremos muy justos», reseñan.

«No coincidirán más de 10 policías locales a la vez y por turno, incluidos los agentes de prácticas», concluyen.

En una nota oficial que difundieron, por otra parte, recuerdan que hay varios policías en formación pero no pueden estar solos (ya que deben ser tutelados) además de tener turnos más reducidos. «Estas son las circunstancias reales bajo las cuales se deben atender el desarrollo del concierto», detallan.

Dudas

Expresan dudas sobre el control «de forma efectiva» de todos los accesos a la Plaza con los efectivos disponibles. «No se cubren las necesidades de un corte y control efectivos», insisten. Aluden a las precisiones que hace el informe de la Jefatura policial sobre la seguridad y reseñan que la labor de los vigilantes privados se reducirá al conteo de aforo de personas en la Plaza Mayor.

«Con respecto a la Policía Nacional, entendemos que no realizará labores de control de accesos. Únicamente se limitará a la labor preventiva de asegurar el orden público», subrayan. Una de las novedades es que los efectivos de la seguridad privada puedan ubicarse en los accesos al recinto.

Pese a ello, desde el Consistorio se precisó ayer a través del servicio de Prensa que en los controles «también participará la Policía Local».

No respondió el equipo de Gobierno a la consulta de HOY sobre el total de agentes, el informe de la Jefatura y el papel de esa seguridad privada. Los sindicatos, no obstante, recalcan su deseo de que todo transcurra con normalidad y tienden la mano a una negociación sobre el nuevo cuadrante a la concejala de Seguridad, María José Pulido. Por ahora no hay fechas para abrir otra tanda de conversaciones.