Concierto de aniversario de los Golfines de Abajo
Jueves, 21 de agosto 2025, 07:57
REDACCIÓN. El Palacio de los Golfines de Abajo de Cáceres ha organizado con motivo del décimo aniversario de su apertura como museo un concierto de ... música clásica para el próximo 11 de septiembre a las 20.30 horas en la concatedral de Santa María. Actuará el ensemble La Ritirata bajo la dirección de Josetxu Obregón. Interpretarán ‘I tesori nel giardino di rose’, de Alessandro Sacarlatti (1660-1725).
