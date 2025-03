Cuando los concejales de Cáceres hacen 'pellas'

Manuel M. Núñez Cáceres Lunes, 27 de diciembre 2021, 07:31 Comenta Compartir

Pellas, novillos, hacer monta... Expresiones que se utilizan en el argot popular para explicar que un alumno se ha 'fumado' las clases y ha decidido 'saltárselas' ese día. Se podría aplicar a lo sucedido en la comisión de Acción Comunitaria del 24 de noviembre en la que si bien los concejales acudieron a cumplir con su obligación, tres de ellos, por distintas razones, decidieron abandonar la sesión ante el enfado de la oposición. Fueron los ediles de Urbanismo, José Ramón Bello; Turismo, Jorge Villar; y Cultura, Fernanda Valdés. La portavoz de Ciudadanos, Raquel Preciados, protestó allí mismo por lo sucedido y lo calificó como una falta de respeto.

Los concejales hicieron una exposición de los asuntos que llevan y se marcharon. Ello provocaba que la oposición no pudiese hacer uso del turno de ruegos y preguntas «a los miembros que se han ido». También el portavoz del PP hizo mención a ello. Rafael Mateos cree que esa comisión, en la se aglutinan cuestiones de todo tipo, se ha convertido en una especie de cajón de sastre y desde que se puso en marcha es «muy poco operativa».

La reunión arrancó con 17 miembros, dos de ellos suplentes en sustitución de compañeros ausentes: José Ramón Bello (PSOE) e Ildefonso Calvo (Unidas Podemos). Lo hizo a las 10.04 horas. 42 minutos después se marcharon Bello y Villar. La titular de Cultura lo hizo bastante antes. Fernanda Valdés no duró ni media hora. A las 10.27 horas ya estaba fuera. Bello tiene una liberación. Villar media liberación. Valdés percibe 108 euros por cada comisión en la que participa al no tener dedicación exclusiva. 207 euros por pleno y 108 euros más como integrante de la Junta de Gobierno local que se reúne cada viernes.

«Al alcalde este asunto no le gustó y se ha tomado la molestia de disculparse. Es un gesto que se agradece», relata un integrante de la Corporación cacereña en alusión a lo sucedido en la comisión de Acción Comunitaria.

«Habría que haberle dado una vuelta al funcionamiento, pero de ahí a que más del 50 por ciento del equipo de Gobierno abandone la comisión cuando está desarrollándose la misma, les parece una falta de respeto hacia el resto», reseñó sobre la postura del PP su portavoz, Rafael Mateos. Raquel Preciados ya había recalcado que todos los concejales tiene problemas de agenda y se adaptan con un esfuerzo para compatibilizar su trabajo profesional y en el Consistorio. Pidió que el Gobierno coordine de tal forma su agenda y las comisiones que no se vean escenas así, tal y como figura en el acta oficial.

Consultado al respecto, el titular de Urbanismo, uno de los 'hombres fuertes' de Salaya, se remitió al gabinete de comunicación. Desde el mismo se explica que tanto Bello como Villar salieron para acompañar al alcalde en una rueda de prensa. Por su parte, la concejala de Cultura se fue porque tenía una reunión telemática relacionada con su cometido en la Concejalía. En la comisión, el presidente justificó las 'bajas' por «una llamada» que les obligó a ausentarse, aunque asumió que ello no se debe volver a producir «por respeto a este órgano» y a sus compañeros, recoge el acta.

Con todo, entre las explicaciones aportadas desde el Ejecutivo local a este diario se recuerda que este tipo de situaciones no solo se han dado en Acción Comunitaria y en el grupo socialista. En la comisión de Desarrollo Urbano del 10 de noviembre, incide el Gobierno, Mateos y la no adscrita Mar Díaz se fueron de la sesión en el punto quinto «en el que ya no votaron».

«Es decir –responde–, se ausentaron en cuatro puntos del orden del día (que incluyen el convenio del COR y la aprobación de la garantía del Ferial), todos los informes de presidencia y los ruegos y preguntas (con el control al gobierno correspondiente)». «En suma –contesta el equipo de Salaya–, más de una hora de comisión y sobre todo donde más incidencia tiene el papel de la oposición».