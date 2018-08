«Concejal de guardia, ¿dígame?» Valentín Pacheco, alcalde en funciones. :: armando méndez La actividad municipal cae en agosto bajo mínimos, pero este mes está siendo especial, con mesas de contratación y un consejo rector de la Universidad Popular Los grupos mantienen operativos a algunos de sus ediles pese a las vacaciones MANUEL M. NÚÑEZ Domingo, 12 agosto 2018, 09:52

cáceres. Que la actividad cae en agosto hasta niveles a ras de suelo en la administración se comprueba a media mañana en los pasillos del Ayuntamiento. Se escuchan las pisadas del que llega y el policía local que controla los accesos por la entrada de Piñuelas saluda relajadamente, como suele hacer cuando la cara de quien traspasa la puerta le resulta familiar.

Nada que ver con esas jornadas de trasiego continuo en las que además de identificar a la persona debe tomar nota de su DNI. No es aún la una de la tarde de una mañana cualquiera y las puertas de los despachos están cerradas. En la sala queda la secretaria de los concejales, Olga, que aún espera la última tanda de sus vacaciones y mantiene el ritmo del día a día en agosto. Unos metros más al fondo, la soledad de la sala de prensa confirma que no va a salir nadie a dar una noticia o a 'vender' a los periodistas un proyecto europeo o el inicio de alguna obra millonaria. Eso sí, el periodista del gabinete no falla.

Pero esa soledad y el silencio que se viven estos días en el Consistorio no significan que no quede nadie o que todo se pare. Al contrario. Los cuatro grupos políticos con representación municipal mantienen a algunos de sus concejales de guardia. En el caso del equipo de Gobierno son varios, incluso algunos como el concejal de Seguridad y portavoz, Rafael Mateos, que han tenido que interrumpir sus vacaciones en momentos puntuales. El último fin de semana por los incendios. El jueves por la celebración de un consejo rector de la Universidad Popular.

Allí estaban también sus compañeros Montaña Jiménez y Domingo Expósito. En el PSOE y Cáceres Tú, sus dos concejales 'de guardia' durante los últimos días, José Ramón Bello e Ildefonso Calvo, respectivamente. Por Ciudadanos acudió Antonio Ibarra, en teoría también alejado de toda actividad. Las llamadas y los posicionamientos del partido los atiende su líder y portavoz, Cayetano Polo. Hace además doblete, ya que también le toca responder de los asuntos que afectan a Diputación.

«Hemos hecho unos turnos y nos hemos ido rotando. Pero hoy día con el móvil no llegas a desconectar», relata Francisco Centeno. El concejal del PSOE compartió guardia la primera semana con la secretaria local Belén Fernández. Durante la segunda semana de agosto, la cara del partido a nivel municipal está siendo un recién llegado, el arqueólogo José Ramón Bello, que coincide con la alcaldesa de Valdesalor, Susana Bermejo. Curiosamente, Bermejo en teoría está de vacaciones como regidora de la entidad local menor. Igual que se supone que está de descanso María Ángeles Costa, aunque el alcalde en funciones y concejal de Urbanismo, Valentín Pacheco, asegura que ha sido su interlocutora estos días para debatir sobre algunos asuntos que afectaban al Consistorio.

El gabinete de prensa de la oposición distribuyó a principios de mes un estadillo en el que se establecían los turnos por días y concejales. Luis Salaya, portavoz socialista, retoma la actividad a partir del día 20. Cayetano Polo, por su parte, se queda todo el verano de guardia. «Esperaba perderme 15 días y desconectar pero resulta difícil. Hay que asumirlo», comenta con buen humor justo después de referirse a dos cuestiones de plena actualidad municipal, el lío con la subcontrata de las obras de Canal y las bajas temerarias del concurso para la reforma de Galarza.

En CáceresTú, sus dos concejales se turnan por quincenas. La primera de agosto le toca a Ildefonso Calvo, que aún ve lejos su viaje familiar de vacaciones de final de mes a Cataluña. Comenta que no hay comisiones y eso siempre rebaja la actividad para una formación en la que con solo dos representantes se acumulan las cargas de trabajo.

A Valentín Pacheco la última semana le ha tocado compaginar su tarea en Urbanismo y Contratación con la Alcaldía. Se pasa el día firmando documentos. Lo hace con vaqueros y un polo de manga corta con el que posa para la foto. Lo hace, además, en su despacho de Urbanismo, ya que no ha querido trasladarse al de la alcaldesa. Se nota que el ambiente es más desenfadado que el resto del año, y eso que acaba de entrar el programa de ejecución de uno de los proyectos más esperados, el parque comercial de medianas junto a Carrefour.

«Más o menos, pero siempre hay actividad. La administración no puede parar» comenta Pacheco, casi con las maletas a punto. A partir de mañana le sustituye Rafael Mateos. Elena Nevado está de vacaciones desde el día 6, pero ya ha anunciado que las interrumpirá el 17 para acudir a una mesa de contratación, la segunda de este mes. Agosto sigue su curso. Los concejales rotan las guardias.