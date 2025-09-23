La comunidad tecnológica se dará cita el sábado en el Extremadura Digital Day

La comunidad tecnológica extremeña y de otras comunidades autónomas se da cita este sábado en la sexta edición del Extremadura Digital Day, que se celebra en Cáceres como referente nacional en el ámbito digital.

Con la participación de más de 500 asistentes, 30 ponentes nacionales e internacionales, 25 patrocinadores y colaboradores estratégicos, el #EDD25 se presenta como una jornada para descubrir tendencias tecnológicas, probar innovaciones y conectar a líderes del sector digital con empresas y profesionales de todos los sectores, además de acercar la tecnología a toda la sociedad.

Esta edición se celebra en el complejo cultural San Francisco, de 9.00 a 18.30 horas, y como novedad, contará con tres salas temáticas con contenidos para todos los perfiles y dos espacios para probar las últimas novedades tecnológicas y digitales.

Habrá sesiones prácticas y charlas magistrales sobre Inteligencia Artificial, ciberseguridad, accesibilidad, avatares, píxeles, datos, equipos y habilidades digitales, o viajes al pasado redescubriendo la tecnología de 1984.

Se contará con espacios de juegos y demostración interactivos, donde los asistentes de todas las edades podrán probar tecnologías como realidad virtual y aumentada, simuladores, impresión 3D, videojuegos, robótica, e incluso talleres de juegos de mesa y legos para los más pequeños.

Asimismo, se darán cita varios ponentes, expertos de referencia internacional en el sector llegados desde Suiza, Valencia, Madrid, Zaragoza o diferentes puntos de la geografía extremeña, que compartirán estrategias, desarrollos y casos de éxito reales.

Las entradas de visitantes son gratuitas y están disponibles en la web del evento. Es imprescindible el registro anticipado por la alta demanda de plazas y el aforo limitado.