El Complejo San Francisco de Cáceres mejora su accesibilidad por 855.525 euros Las obras, visibles desde el exterior, persiguen buscar un itinerario peatonal sin barreras entre la vía pública y el edificio

María José Torrejón Cáceres Lunes, 10 de noviembre 2025, 07:22

En el Complejo Cultural San Francisco de Cáceres se da una circunstancia curiosa. La transformación urbana que experimentó la zona donde se ubica durante el siglo XX provocó la elevación de la cota de la rasante de la Ronda de San Francisco.

Este hecho «dejó enterrada la parte del convento orientada al sur por la que en la actualidad se encuentra el acceso al edificio», se recoge en un proyecto encargado por la Diputación Provincial de Cáceres, dueña del complejo, cuya construcción se inició en el siglo XV como un convento franciscano.

Esta diferencia de niveles se salvaba, hasta ahora, con escalones. El pasado mes de mayo la institución provincial publicó la licitación de una obra de accesibilidad para acabar con estas barreras arquitectónicas. El presupuesto de salida fue de 915.000 euros. Los trabajos, que ya están en marcha y son visibles desde el exterior, han sido adjudicados al Grupo Empresarial Magenta por 855.525 euros.

Los trabajos, según se describe desde la institución provincial, están destinados a mejorar el acceso al edificio a través de la creación de un itinerario peatonal accesible desde la calle. Se adecuarán, además, los espacios interiores de distribución general. El objetivo final es que se permita «el uso autónomo» del edificio por parte de cualquier usuario.

Hay que tener en cuenta que el Complejo Cultural San Francisco es un lugar de mucho uso al albergar una buena parte de los congresos que se celebran en la ciudad. Además, es la sede del Conservatorio Oficial de Música Hermanos Berzosa. Acoge también el Conservatorio Elemental de Danza de la Diputación Provincial de Cáceres.

Actuaciones interiores

Las obras realizadas en el exterior han obligado a talar algunos de los árboles que se encontraban en la zona del aparcamiento más próxima al complejo, una zona que ahora permanece vallada.

Ya en el interior, el proyecto propone actuar en el vestíbulo de acceso y en el claustro gótico, «creando un itinerario accesible que permita llegar desde el exterior al ascensor del claustro». En el vestíbulo, en concreto, se modificarán las escaleras existentes y se colocará una rampa accesible para salvar el desnivel. También se prevé rectificar las pendientes del pavimento en las galerías este y oeste del claustro gótico. La conexión entre este claustro y el renacentista se realizará mediante una rampa.

«Con esta actuación puntual se pretenden sentar las bases de una intervención futura de mayor envergadura para recuperar, como zona ajardinada aneja al convento, el aparcamiento con el que cuenta el Complejo Cultural», concluye la Diputación.

