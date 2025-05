La comparsa El Jaleo no saldrá en el Carnaval cacereño por primera vez en 35 años

Barridos todos los restos de la Navidad queda ahora fijarse en la próxima meta festiva: los carnavales, para los que en realidad queda un ... suspiro. El sábado 10 de febrero es cuando se celebra el desfile en Cáceres y el martes 13 es festivo en toda Extremadura.

A estas alturas ya deberían estar ensayando sus bailes los miembros de la histórica comparsa El Jaleo, surgida hace 35 años en Cáceres en un entorno laboral de trabajadores sanitarios. Fue en el Carnaval de 1989 cuando este grupo salió por primera vez a las calles de un Cáceres en el que se vivía intensamente esta cita festiva. Fueron los años gozosos de luz, color e imaginación.

Este 2024 será totalmente insólito para esta formación, ya que se caen del desfile. El motivo, explica Marisa Iglesias, una de sus caras más visibles, es que las obligaciones personales se le han echado encima a esta formación. «Estudios, trabajo, familia...» detalla con resignación. Al final quedaban solamente 10 personas dispuestas a enfundarse el disfraz y salir a las calles a bailar y ponerse el mundo por montera. No han tirado la toalla a la primera de cambio, ya que intentaron buscar reemplazo poniendo anuncios para dar con personas que quisieran participar. Pero en el mes de octubre, cuando otros años se hubieran puesto a pergeñar su disfraz, se tomó la decisión.

«Nos da mucha pena» explica esta mujer que es una de las personas que ha estado siempre apuntalando el Carnaval cacereño, en los años buenos y en la decadencia. El Jaleo ha llegado a tener un total de 150 integrantes en sus filas, aunque el año pasado salieron solamente 30 personas. Los vaivenes del Carnaval cacereño han ido afectando al número de personas integrantes de las comparsas. Después del cenit alcanzado a finales de los 80 y principios de los 90 la fiesta fue decayendo. En los últimos tiempos ha habido conatos de recuperación boicoteados por la irrupción de la covid.

11 comparsas formaron parte el año pasado del desfile del sábado, que contó con 650 personas disfrazadas

El martes de Carnaval, el próximo 13 de febrero, es festivo en la ciudad igual que el año pasado y puente escolar

El año pasado fueron unas 650 las personas que salieron disfrazadas en 11 comparsas. El año anterior, 2022, fueron 300 las personas que participaron en esta colorista parada, seis grupos. La irrupción de la variante ómicron del covid desinfló la afluencia. En 2020 fueron 11 los grupos con un total de 500 personas. En 2018 24 grupos reunieron un total de 1.000 personas, lo que se consideró un verdadero renacimiento del Carnaval cacereño y dio esperanzas a todos aquellos que quieren disfrutar de esta fiesta sin tener que trasladarse a otra ciudad.

Este año

Los integrantes de El Jaleo han optado por no salir este año y ni siquiera integrarse en otras formaciones. Tampoco lo hará Marisa Iglesias, que quiere dejar muy claro, no obstante, que no es un cierre definitivo a participar en el Carnaval en el futuro, sino solo un parón. Aunque es consciente de que será difícil volver a restablecer la dinámica, «una vez que se ha roto cuesta el doble arrancar», ella confía en poder volver a salir en algún momento, en los años venideros. En esta ocasión, tendrá que verlo desde la barrera y anima a la participación de otros grupos.

Colegios y asociaciones vecinales suelen participar de forma intensa en este desfile. Muchos grupos de Whatsapp han empezado a moverse este fin de semana, una vez desmantelado el árbol de Navidad y recogidos todos los papeles del cargamento de regalos que han dejado los Reyes.

Es lo que sucede en la Ampa del colegio público Prácticas, en donde esta semana llevarán a cabo su primera reunión para ponerse en marcha con disfraces y atavíos de cara a esta fiesta. Será mañana jueves cuando lleven a cabo la primera toma de contacto y han hecho una llamada ya a todo el colegio. El año pasado este grupo recreó conmensaje ambientalista el fondo marino.

La Ampa del colegio de María Auxiliadora fue la ganadora del primer premio del concurso en la año pasado con una colorista puesta en escena basada en la naturaleza. El segundo lo logró la comparsa 'Al lío' de Cáceres. El tercer puesto fue a parar a la banda del Colorete mientras que el cuarto lo logró la comparsa Mansaborá. El quinto fue para la comparsa Takicardia cuyos miembros llevaban disfraces primaverales llenos de flores y abejas. Además, hubo premio para los disfraces individuales que concurrieron a esta nueva cita con el desenfado.