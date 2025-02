Escena Miriñaque lleva a la sala Maltravieso de Cáceres su obra 'Del otro lado'

EUROPA PRESS Martes, 29 de marzo 2022, 19:47 | Actualizado 22:36h. Comenta Compartir

La compañía cántabra Escena Miriñaque actúa este fin de semana en la sala Maltravieso de Cáceres donde llevará a cabo dos funciones (sábado 2 y domingo 3) de la obra, dirigida a público familiar, 'Del otro lado', que es candidata al Mejor Espectáculo Revelación en los Premios MAX 2022.

Escrita y dirigida por Blanca del Barrio e interpretada por Noelia Fernández e Ivana Heredia, la primera sesión será el sábado a las 18,30 horas, y la del domingo será en horario matinal, a las 12,00 horas.

En 45 minutos se cuenta la historia de los habitantes del otro lado que una mañana encontraron, en lo que ellos llamaban su territorio, un balón. No era como los suyos, no estaba hecho igual, ni la materia ni el color, no tenía marca. Venía 'Del otro lado'.

Se trata de un muro, que no separa, sino que juega como eje de simetría, a ambos lados dos personajes se buscan, juegan, se necesitan y comparten idénticas ilusiones los mismos miedos, informa la organización.

