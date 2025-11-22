HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Interior de la cueva del Conejar. HOY

Comienzan los trabajos para hacer visitable la cueva del Conejar de Cáceres

Consorcio Ciudad Histórica promueve la transformación de la cavidad, situada en el barrio de Vistahermosa, en un destacado espacio educativo y cultural

C. M.

Cáceres

Sábado, 22 de noviembre 2025, 08:02

El Ayuntamiento de Cáceres ha dado comienzo a las obras de adecuación, accesibilidad y musealización de la cueva del Conejar, situada en el barrio ... de Vistahermosa y considerada uno de los yacimientos arqueológicos de mayor interés del calerizo cacereño. El inicio de los trabajos permite avanzar en el proceso para integrar este enclave en la red de espacios visitables vinculados al patrimonio subterráneo de la ciudad.

