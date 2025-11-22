Comienzan los trabajos para hacer visitable la cueva del Conejar de Cáceres

El Ayuntamiento de Cáceres ha dado comienzo a las obras de adecuación, accesibilidad y musealización de la cueva del Conejar, situada en el barrio ... de Vistahermosa y considerada uno de los yacimientos arqueológicos de mayor interés del calerizo cacereño. El inicio de los trabajos permite avanzar en el proceso para integrar este enclave en la red de espacios visitables vinculados al patrimonio subterráneo de la ciudad.

El proyecto, gestionado y supervisado por el Consorcio Cáceres Ciudad Histórica, contempla una serie de actuaciones orientadas a garantizar la preservación del yacimiento y facilitar su futura visita pública. El plan incluye intervenciones técnicas destinadas a mejorar la accesibilidad, reforzar la seguridad y dotar al lugar de recursos que permitan su comprensión desde un enfoque divulgativo y educativo, según ha informado este viernes el Ayuntamiento.

Entre las acciones previstas se encuentra la instalación de paneles informativos y recursos multimedia, así como la construcción de gradas adaptadas para el desarrollo de actividades educativas y sesiones interpretativas. El diseño del recorrido interior integrará un itinerario accesible con el fin de asegurar que el espacio pueda ser visitado por públicos diversos, manteniendo las condiciones adecuadas de conservación.

La Cueva del Conejar cuenta con una superficie aproximada de 400 metros cuadrados, organizada en torno a una cámara principal conectada a una galería subterránea, y está rodeada por un entorno natural de interés. Su relevancia arqueológica se basa en la abundancia de materiales documentados desde las primeras excavaciones en 1917, que permiten reconstruir distintas fases de ocupación humana desde hace 17.000 años hasta periodos más recientes. Los análisis realizados han vinculado este enclave con otros puntos fundamentales del calerizo cacereño, entre ellos la cueva de Maltravieso.

Las investigaciones arqueológicas acumuladas han determinado que no existen áreas susceptibles de nuevas excavaciones, por lo que los esfuerzos se centran ahora en su conservación, musealización y habilitación como espacio visitable. La intervención se enmarca en las estrategias municipales orientadas a la protección del patrimonio histórico y a la ampliación de los recursos culturales accesibles para la ciudadanía.

El proyecto forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dentro del Programa Cáceres 2025 Capital de las Culturas y el Turismo Verde Urbano. La financiación procede en un 82% de fondos europeos Next Generation y en un 18% del Ayuntamiento de Cáceres. La asistencia técnica ha sido adjudicada a la UTE José Miguel Rueda – Pablo Cruz, mientras que la ejecución material corresponde a la empresa Abreu Construcciones. El presupuesto total asciende a 11.000 euros para la asistencia técnica y 89.000 euros para las obras, con un plazo estimado de ejecución de cinco meses.

La actuación se suma a otras iniciativas municipales destinadas a mejorar el conocimiento y difusión del patrimonio vinculado al calerizo, una formación geológica clave para comprender el desarrollo histórico de la ciudad. La habilitación del espacio contribuirá a ampliar la red de enclaves accesibles en el entorno de Vistahermosa.

El concejal de Urbanismo y Patrimonio Histórico, Tirso Leal, ha destacado el alcance de los trabajos emprendidos. En sus palabras, «es una muy buena noticia que por fin la Cueva del Conejar esté más cerca de poder visitarse. Lo será, además, para todas las personas, porque este proyecto garantiza un acceso plenamente accesible». Leal añadió que «esta actuación permitirá abrir al público un enclave singular del patrimonio cacereño, cuyo enorme potencial cultural y educativo merece ser compartido con la ciudadanía».