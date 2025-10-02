HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Tirso Leal y Ángel Orgaz, concejales de Patrimonio y Turismo respectivamente, en el aljibe de la Preciosa Sangre. HOY

Comienzan las obras para reabrir al público el aljibe de la Preciosa Sangre de Cáceres

El Ayuntamiento, a través del Consorcio, reforma la plataforma que hace visitable la cisterna a través del Centro de Divulgación de la Semana Santa, en pleno corazón monumental

R. H.

Jueves, 2 de octubre 2025, 13:55

El Ayuntamiento de Cáceres, a través del Consorcio Cáceres Ciudad Histórica, ha iniciado las obras de mejora de la plataforma que hace visitable el aljibe de la Preciosa Sangre ... , cuya entrada se realiza por el Centro de Divulgación de la Semana Santa , en pleno corazón monumental.

