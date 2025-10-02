Comienzan las obras para reabrir al público el aljibe de la Preciosa Sangre de Cáceres

El Ayuntamiento de Cáceres, a través del Consorcio Cáceres Ciudad Histórica, ha iniciado las obras de mejora de la plataforma que hace visitable el aljibe de la Preciosa Sangre ... , cuya entrada se realiza por el Centro de Divulgación de la Semana Santa , en pleno corazón monumental.

La actuación la está ejecutando la empresa Construcciones e Instalaciones Los Valentines por valor de 11.900 euros, según ha informado este jueves el Ayuntamiento en nota de prensa. Las obras, que han sido visitadas por el concejal de Turismo, Ángel Orgaz, y por el de Urbanismo y Patrimonio Histórico, Tirso Leal, está previsto que finalicen en un plazo aproximado de un mes y medio.

De esta manera, el visitante volverá a acceder al aljibe y transitar por su interior, obteniendo una visión completa y única de un espacio que es considerado como uno de los aljibes más grandes de España, con capacidad para 2.000 metros cúbicos de agua y 10 metros de altura.

La plataforma del aljibe de la Preciosa Sangre quedó inutilizada por dos circunstancias: el óxido acumulado y por la afectación del agua tras quedar inundado por las lluvias. Se cerró durante la anterior legislatura. El concejal de Turismo, Ángel Orgaz, ha mostrado su satisfacción porque en pocas semanas se podrá visitar de nuevo uno de los recursos turísticos de mayor valor de la ciudad, que llevaba cerrado desde la pasada legislatura».

«Es un tesoro histórico y patrimonial que urgía reabrir y que muy pronto volverá a ser parte de nuestra oferta cultural y turística. Así lo anunciamos en el mes de marzo y las obras finalizarán en poco más de un mes y medio», ha añadido el edil. «Sin duda, las visitas al aljibe de la Preciosa Sangre contribuirán a mantener el atractivo cultural y turístico a nivel nacional e internacional de la ciudad de Cáceres», ha destacado Orgaz.

Visitable desde 2009

Este recurso turístico es visitable desde el año 2009. Tras una obra de adecuación financiada con fondos europeos y cuyo importe rozó los 400.000 euros y se extendió a lo largo de medio año este conjunto (el aljibe y el centro de interpretación) abrió sus puertas en la cripta de la Preciosa Sangre y en su primer año logró atraer a casi 76.000 visitantes entre cacereños y foráneos. Es un espacio que antes de habilitarse muy pocas personas habían logrado disfrutar.

Para habilitar este espacio turístico se firmó por un lado un convenio por el que la Diócesis cedía por un periodo de 25 años el nivel inferior de la Preciosa Sangre. Para llevar a cabo la adecuación del aljibe esta intervención, el Ayuntamiento firmó un segundo convenio con la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura -titular del que por entonces era el Centro Cultural San Jorge, y actualmente la Escuela Superior de Arte Dramático-. La administración regional también cedió el uso del aljibe por un periodo de 25 años.