¿Qué ha pasado este martes, 2 de diciembre, en Extremadura?
Los trabajos han comenzado este martes por la mañana con la colocación de una estructura de madera.

Los trabajos han comenzado este martes por la mañana con la colocación de una estructura de madera. JORGE REY
En Cáceres

Comienzan a apuntalar el edificio desalojado en Aldea Moret: «La prioridad es garantizar la seguridad de la fachada»

Arrancan los trabajos para asegurar el muro con riesgo de colapso mientras los técnicos trabajan con dos opciones: volver a anclar la fachada al encofrado o derrumbarla por completo y levantarla desde cero

María José Torrejón

María José Torrejón

Cáceres

Martes, 2 de diciembre 2025, 20:26

Comenta

La fachada del edificio desalojado este domingo en el barrio cacereño de Aldea Moret está siendo apuntalada durante la mañana de este martes, según ... ha confirmado el alcalde, Rafael Mateos. «La prioridad a día de hoy es garantizar la seguridad de esa fachada», ha subrayado el primer edil. Las primeras labores se han centrado en la confección sobre el pavimento de una estructura de madera.

