Comienzan a apuntalar el edificio desalojado en Aldea Moret: «La prioridad es garantizar la seguridad de la fachada»

La fachada del edificio desalojado este domingo en el barrio cacereño de Aldea Moret está siendo apuntalada durante la mañana de este martes, según ... ha confirmado el alcalde, Rafael Mateos. «La prioridad a día de hoy es garantizar la seguridad de esa fachada», ha subrayado el primer edil. Las primeras labores se han centrado en la confección sobre el pavimento de una estructura de madera.

Mateos ha añadido además que, de forma paralela, los servicios técnicos trabajan en estos momentos con dos opciones para dar una solución a la fachada, que sufre riesgo de colapso en una de sus partes. Una de las hipótesis consistiría en volver a anclar la fachada al encofrado del edificio. Y la otra, más radical, consistiría en un derrumbe total para levantarla desde cero. La decisión se tomará, ha expuesto Mateos, «una vez que vean in situ cómo responde la fachada a ese apuntalamiento».

Ampliar Operarios en las inmediaciones del edificio de Río Tíber número 6. JORGE REY

La empresa encargada de realizar los trabajos es Daro Royo, que tiene su sede en la capital cacereña. Aunque en un principio el Ayuntamiento avanzó que el apuntalamiento comenzaría durante la jornada de este lunes, finalmente ha comenzado a primera hora de este martes.

Hay que recordar que los hechos sucedieron el domingo, día 30, sobre las ocho de la tarde. Los vecinos, que sufren en sus viviendas grietas motivadas por la progresiva separación de la fachada de la estructura, notaron un ruido ocasionado por el desprendimiento de cascotes. A continuación, se tomó la decisión de desalojar a los ocupantes de ocho viviendas situadas en el portal 1 del número 6 de la calle Río Tíber.

Esos vecinos siguen sin poder entrar en sus casas, que han sido precintadas por seguridad. Algunos están con familiares y otros han sido realojados en el hotel Ara por el Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS). Por ahora, no hay fecha para su regreso y por las palabras del alcalde se deduce que no será una cuestión inmediata. «No será en los próximos días», señaló Mateos este lunes.

Informe preliminar

Según el informe preliminar difundido por el Ayuntamiento de Cáceres, el desprendimiento de parte de la fachada se ha producido por una falla en el encofrado. Desde el punto de vista técnico, lo que ha ocurrido ha sido un abombamiento de la fachada por el sistema constructivo, al no estar cosida al forjado. En concreto, la hoja exterior de la fábrica no estaba apoyada, se ha combado y ha acabado cediendo. Esto ha provocado una fisura.

El Ayuntamiento ha aclarado que este inmueble no figura como propiedad municipal en el inventario, aunque anuncia que asumirá las actuaciones. El bloque consta de 48 viviendas, de las que cuatro son del Consistorio.

No es la primera vez que ocurre algo parecido en este bloque de viviendas sociales. En febrero de 2010 otras dos familias tuvieron que ser desalojadas de sus pisos por grietas en los inmuebles. Se trataría de pisos distintos a los afectados ahora, según cuentan los vecinos. En este caso, las grietas se localizaron en el garaje del inmueble, que tuvo que ser apuntalado.﻿