Comienza la poda para mejorar la iluminación en la Hispanidad El objetivo es dotar de más visibilidad por la noche a una vía en la que se han producido varios atropellos mortales

REDACCIÓN Cáceres. Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00

El Ayuntamiento de Cáceres ha comenzado los trabajos de poda en varios árboles de gran porte en la avenida de la Hispanidad que aminoraban la iluminación de las farolas de la vía, por lo que se recuperará visibilidad y se mejorará la seguridad vial para conductores y peatones en una vía en la que se han producido varios atropellos mortales.

«Lo que se está haciendo en este momento es un trabajo de poda ya que había ciertos árboles que dificultaban la iluminación de esas farolas y, por lo tanto, lo que se está trabajando de manera inicial es en la poda de esos árboles para que las farolas cumplan su función, que obviamente es la de llevar a cabo una buena iluminación tanto en aceras como en lo que es la propia vía en sí como en los pasos de peatones», ha explicado el portavoz del Gobierno local, Ángel Orgaz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Además de estos trabajos, el Gobierno local ha realizado un estudio debido a los numerosos atropellos que tienen lugar en esta calle, por lo que se implementarán otras medidas como la instalación de más pasos de peatones inteligentes, que «prestarían una iluminación de manera más continuada en los pasos de peatones», con el objetivo de evitar posibles atropellos en esa zona.

El estudio previo ha consistido en identificar qué farolas se encontraban con falta de iluminación y detectar qué otros puntos necesitan reforzarse con nueva iluminación.

Orgaz ha recordado que se trata de una avenida en la que no se puede circular a más de 30 kilómetros por hora y que, aunque no cuenta con cámaras de vigilancia ni detección de velocidad, sí que está sometida a continuos controles con radar de la Policía Local.

Orgaz ha recordado que «cualquier tipo de medida que se tome por parte de las administraciones también tiene que ir acompañada de la responsabilidad y la precaución de los conductores.

Cabe recordar que en la avenida de la Hispanidad se han producido numerosos atropellos. El último con consecuencia de muerte tuvo lugar hace dos meses cuando una joven de 29 años falleció a causa de las heridas sufridas al ser arrollada en un paso de peatones.