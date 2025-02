Comienza la obra para instalar la tienda Ale-Hop en la calle Pintores de Cáceres

La persiana del antiguo local que ocupó la cadena textil Springfield hasta 2020 en el número 26 de la calle Pintores se volvió a levantar ... este lunes para preparar el desembarco de la nueva inquilina del edificio. La firma de regalos Ale-Hop, de origen valenciano, prepara su aterrizaje en la capital cacereña con el arranque de las obras. La apertura del establecimiento está prevista para la primavera. En concreto, para el mes de marzo, según avanza la empresa, aunque todavía no tiene fijado el día exacto.

Este lunes ya se pudieron ver operarios en el interior del edificio, que tiene acceso tanto por Pintores como por Moret. El local dispone de 300 metros cuadrados distribuidos en dos alturas y es uno de los grandes espacios comerciales del centro que permanecían sin uso.

De momento, Ale-Hop no facilita datos sobre las contrataciones que prevé realizar, "ya que no están definidas". Y por cuestiones de privacidad, no revela la inversión económica que hará. "Siempre que alquilamos un local, invertimos en la rehabilitación y reforma de todo el local, así como de la fachada", avanza.

La llegada de Ale-Hop a esta zona ha sido celebrada por los empresarios del entorno, que confían en que Pintores y Moret vuelvan a recuperar atractivo entre los inversores. El pasado mes de septiembre el eje formado por estas dos vías sumaba 24 locales vacíos, lo que suponía el 40 por ciento del total.

Con la tienda de Cáceres, la cadena, conocida por su icónica vaca, amplía su presencia en la región y alcanzará los cuatro establecimientos abiertos. Está, además, en la Plaza Mayor de Plasencia, en la calle Ramón y Cajal de Don Benito y en la calle Santa Eulalia de Mérida.

Ale-Hop abrió su primera tienda en 2001 en Valencia. Desde entonces, no ha parado de crecer y cuenta con establecimientos repartidos por toda España, además de Portugal, Italia y Croacia. En estos momentos, tiene más de 300 puntos de venta y más de 1.800 empleados. Sigue siendo una empresa autofinanciada. Su implantación es mayoritariamente nacional y tiene una clara vocación internacional.

La marcha de Springfield de Pintores coincidió, además, con el cierre de Kiddy´s Class, del grupo Inditex, y acentuó la decadencia en esta zona comercial con la fuga de las franquicias textiles.

El elevado precio de los alquileres y el imparable ascenso del comercio electrónico son dos de las principales causas que están detrás de la alta cifra de locales vacíos en la zona. A este hecho se suma la acumulación de edificios en mal estado por falta de mantenimiento de sus propietarios. El caso más paradigmático es justo el que está en la otra esquina de Pintores con Moret, que acaba de salir a subasta, tal y como avanzó este diario. Su valor de tasación es de 781.000 euros.

Hace justo un año que el inmueble fue acordonado por la Policía Local debido al riesgo de desprendimientos de elementos de su fachada. Y el pasado verano el gobierno municipal llegó a anunciar que lo arreglaría de manera subsidiaria y que, después, pasaría la factura a los propietarios. Pero, finalmente, el Consistorio no ha intervenido.