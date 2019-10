Comienza a funcionar la cafetería bajo carpa del nuevo hospital de Cáceres Los cocineros preparan el menú para servir en la cafetería bajo carpa del Universitario. / ARMAND0 MÉNDEZ El SES encarga un informe jurídico sobre la reclamación de la UTE que empezó la obra, de la que se desmarca Placonsa MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Jueves, 24 octubre 2019, 07:41

Comenzó a montarse hace dos semanas y ya está en funcionamiento. El servicio de cafetería del nuevo hospital, uno de los más demandados por los usuarios del centro, ya está operativo. Eso sí, tomar un café, un refresco o un menú durante los próximos meses solo será posible bajo el techo de la carpa provisional que se ha instalado en las inmediaciones del hospital de día.

Ayer a medida mañana, el ajetreo era considerable, propio de un centro hospitalario con más de un millar de trabajadores y en el que otras 600 personas acuden a consultas y 500 más a visitar a enfermos. No en vano, por el acceso principal se estima que pasarán unos 3.400 vehículos al día lo que da idea del movimiento que se produce en el Universitario. Esos datos permiten entender la importancia de la puesta en marcha de la cafetería, aunque sea por ahora entre lonas más propias de un hospital de campaña o un campo de refugiados que de un centro sanitario de última generación.

El SES ha agilizado los trámites para que los usuarios y profesionales puedan recibir este servicio, una vez que el Ayuntamiento dio licencia en septiembre. El Consistorio fija un tope de siete meses de uso por lo que se deberán tramitar con urgencia la obra de la cafetería principal. Ya ha sido cerrada la del hospital de la Montaña, que mañana cerrará también su puerta principal. Solo quedará operativo el PAC. Alergología es la última consulta. Los trabajadores han convocado para el miércoles 30 un acto de 'despedida' al edificio, que pasa a la Diputación.

Por otra parte, en relación a la reclamación de daños de 28,6 millones al SES por parte de la constructora que inició la obra del nuevo hospital, la Consejería de Sanidad aclaró ayer que ha solicitado un informe a sus servicios jurídicos antes de decidir si la acepta o el asunto se dilucida en los tribunales.

La UTE Nuevo Hospital de Cáceres pide una indemnización que incluye diversos conceptos, entre ellos obras que no pudo ejecutar y daños causados. Placonsa aclaró ayer que no toma parte en esa reclamación. La mercantil se desvinculó de sus socios FCC y Joca antes de presentarse en julio dicha demanda en vía administrativa. Las dos integrantes ahora de la UTE se han subrogado en los derechos y obligaciones de Placonsa. Entre los gastos de la reclamación, también figuran los que corresponden a esa empresa, a pesar de que ya no pertenezca a la UTE.