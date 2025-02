¡Comienza en Extremadura la Era de los Siluros!

Sergio Lorenzo Cáceres Domingo, 5 de diciembre 2021, 08:05 Comenta Compartir

No he visto 15 euros mejor invertidos, que los que pagué para dar un paseo de hora y media en el Barco Tajo Monfragüe. Tengo ganas de hacer cuanto antes los otros dos cruceros fluviales por el Tajo: el del Tajo Internacional y el de Ceclavín-Canchos de Ramiro. Ahora, eso sí, no vuelvo a ir con el fotógrafo Salvador Guinea.

Hace dos o tres domingos fui a Serradilla, para documentarme sobre el bandolero Juan Morales González, alías 'El Cabrerín', del que escribí ayer en la sección Crónica Negra en Extremadura. Me acompañó como fotógrafo Guinea, y al pasar por el Tajo, y ver el barco, se puso como un niño: «¡Vamos a dar un paseo! –pidió– y así hago fotos distintas del Parque Nacional de Monfragüe».

Mientras esperábamos a que el barco zarpara, el chispacero se puso a hablar con uno de los pescadores que estaban sobre un puente. Ese lugar normalmente se encuentra bajo el agua, pero con los polémicos desembalses que ha realizado Iberdrola este verano, estaba al descubierto, a unos 25 metros debajo de la cota de cuando el río lleva más agua.

–¿Ya habrá pocos metros de profundidad con todo el agua que han sacado? ¿Dos o tres metros? –le preguntó mientras el pescador recogía una caña.

–¡Qué va! El otro día midieron y aquí hay 17 metros.

–¿Qué quiere pescar con semejante cebo? –le preguntó señalando un gran pez artificial.

–Siluros. Un pez muy grande que nos está dejando a los pescadores sin carpas, sin lucios, sin barbos y sin na de na. Es tan malo que si lo pescamos no se puede devolver al agua, hay que dejarlo muerto en la orilla o llevarlo para cocinarlo. Es muy feo, con una boca enorme, con bigotes. Mete miedo.

–¿Y eso se come?

–Tiene pocas espinas. Mi mujer lo hace muy rico con limón y menestra. Para mí es como un mero. Está rico.

Subimos al barco y nos adentramos en el río, agudizando la vista para ver cormoranes, garzas reales, buitres, alimoches, cigüeñas y algún ciervo. Si ameno era el paisaje, también lo era la charla de la guía. Guinea se revolvió sobre el asiento de madera cuando escuchó a la joven quejarse de los problemas que originaban los siluros: «Se comen todo, y cuando no queda nada qué comer... se comen entre ellos. Le llaman tiburón de río, pueden sacar su enorme cabeza del agua para atrapar aves que hay en la orilla». Vi el miedo reflejado en la cara del fotógrafo, que esperaba que en cualquier momento saliera del agua la cabeza del monstruo con su enorme boca. No quedó ahí la cosa. A ese día le siguieron otros en los que Guinea se enfrascó en buscar datos sobre el terrorífico pez. Mientras 'fabricábamos' palabras en la Redacción, él se dedicaba a darnos información.

–¡Menudo bicho! Resulta que es originario de los grandes ríos de Europa Central, y en España lleva poco tiempo. Se sabe que en 1974 lo introdujo en el embalse de Mequinenza (Zaragoza) el alemán Roland Lorkowsky, que echó 32 alevines del río Danubio.

–Pues vaya ocurrencia que tuvo el gachó –dijo Caridad mientras editaba una noticia–. ¡La que ha liado el pollito!

–Bueno, en el pantano de Zaragoza hay mucha gente que vive de extranjeros que vienen a capturarlo. Lo pescan, se hacen la foto y lo vuelven a soltar. Los hay enormes.

–¿Cómo de enorme? –Pregunté.

–En Zaragoza se han pescado alguno de algo más de dos metros y 103 kilos de peso. Estos bichos son un misterio, en algunos sitios dicen que viven 30 años y en otros dicen que llegan a 80. En su enorme boca tiene unos dientes inclinados hacia la parte interior, lo que hace que si te atrapa no te suelta, y cerca de la garganta tiene unas placas que le sirven para triturar a la presa.

El fotógrafo estuvo buscando en periódicos antiguos del Diario HOY, cuándo se empezó a hablar de estos grandes peces. «Se dice que en Extremadura, alguien los introdujo en el año 2000; pero el 29 de octubre de 1999 publicamos que Antonio Palacios quiso saber si estos peces ya estaban en el Tajo, puso una carpa de dos kilos como cebo, y sacó un siluro de 57 kilos y 1,60 metros. Después de esa fecha hemos publicado fotos de siluros cogidos en los ríos Tajo, Tiétar y Alagón. Cada vez los cogen más grandes: hace poco, en Serradilla, el pescador Abel Acevedo consiguió uno que medía 1,88 metros, y en el verano del 2020, el jaraiceño Miguel Villalobos consiguió otro, en el río Tiétar, que medía 2,21. ¡Cada vez los cogen más grandes!

Guinea se puso todo nervioso tras pasar una noche, en su casa, viendo vídeos de siluros atacando a otros animales, sobre todo palomas y patos. Se les veía acercarse a la orilla, silenciosos como cocodrilos, y atrapar a los pobres animales para arrastrarlos hasta el fondo del agua. Más nervioso se puso cuando encontró una noticia del Diario HOY del 14 de agosto de 2018, en donde una vecina de Talayuela aseguraba que un siluro se había comido un perro fox terrier en el río Tiétar.

–Eso es una paparrucha. –Le espetó Caridad cuando lo contó.

–¡Qué no! Mira lo que afirma el guía pescador de estos monstruos, Lorenzo Martínez – le dijo poniéndole un recorte de prensa ante sus narices, para luego leer– «Nunca dejaría a un niño solo en la orilla de un río o un pantano con siluros. Estos animales no pican, tragan, te engullen como las serpientes y te llevan al fondo, al lodo».

–Bah. Tonterías.

–¡¿Y esto?! –dijo ya gritando el fotógrafo, poniéndole a un palmo de la cara otro recorte–. Aquí lo dice bien claro. La policía alemana investiga a quién pertenece una mano humana, que se ha encontrado en el estomago de un siluro pescado en el río Elba, en la ciudad de Jessen. Estos bichos son cada vez peores. ¡Hay que matarlos antes de que acaben con nosotros! Si hubo una Era de los Dinosaurios, estamos ante el comienzo de la Era de los Siluros.

–Sí, claro. Están a punto de que les salgan patas y que vengan a devorarnos por la noche. ¡Venga ya! ¡Déjame trabajar, anda!– Le pidió Caridad apartándole con un brazo.

–Tiempo al tiempo. –Advirtió el fotógrafo en medio de la Redacción–. Lo dijo el naturalista Lamarck: «La necesidad crea el órgano». Tiempo... al tiempo. Y se fue a la calle, mientras me recorría un escalofrío por todo el cuerpo.

