Comienza un congreso que reúne a 700 expertos del sector nuclear El presidente de la SNE insta a los responsables políticos a sentarse con los propietarios para «salvar Almaraz»

Redacción BADAJOZ. Martes, 23 de septiembre 2025, 02:00

Más de 700 expertos del sector nuclear se reúnen esta semana en Cáceres con motivo de la 51ª Reunión Anual de la Sociedad Nuclear Española (SNE), que se celebra hasta el 26 de septiembre, en el Palacio de Congresos y Exposiciones. Profesionales nacionales e internacionales compartirán conocimiento a través de 300 ponencias técnicas, que se completarán con sesiones plenarias y monográficas en las que se analizará el papel del sector nuclear en España y Europa.

El presidente de la SNE, Paulo Domingues, ha afirmado que los profesionales nucleares «defienden la continuidad de todo el parque nuclear español» y ha asegurado que la central de Almaraz «está en un punto muy crítico y su situación se aproxima a la de no retorno». Por ello, ha instado a los responsables políticos a sentarse con los propietarios para «salvar Almaraz», porque «si no hay diálogo que revierta la situación, a partir de la semana que viene, la central tendrá que presentar la documentación requerida para su cese al Consejo de Seguridad Nuclear, cumpliendo la normativa en vigor». Domingues ha puesto como ejemplos a Bélgica y Suecia como países en los que se ha modificado la legislación para que las centrales nucleares puedan seguir operando. «Si se quiere, se puede», ha aseverado.

En la rueda de prensa también ha participado el primer teniente de alcalde de Cáceres, Emilio Borrega, quien ha agradecido la elección de la ciudad como sede. «Los más de 700 profesionales de la SNE que acogemos esta semana van a conocer, disfrutar y degustar nuestra ciudad. Cuando se marchen tendremos 700 embajadores más que atraerán nuevos visitantes y más turismo».

Borrega ha defendido la continuidad de Almaraz porque «es fundamental para el desarrollo de esta tierra, por los miles de puestos de trabajo que genera y por las miles de familias cuya economía depende, directa e indirectamente, de su continuidad». En su opinión, el cierre sería «dramático». «Cerrar una central nuclear que es una de las referencias mundiales en cuanto a seguridad no tiene ninguna explicación, ni técnica ni lógica. Y no está justificado más allá de cuestiones políticas innecesarias», ha aseverado.

En cuanto a la reunión anual de la SNE, se trata de un congreso científico-técnico y un punto de encuentro para los profesionales del sector. «Durante estos días los profesionales asistimos a un intercambio de conocimiento, como consecuencia de los debates que se generan sobre los temas más relevantes del sector nuclear, siempre garantizando un enfoque riguroso, puntual y objetivo», ha manifestado la presidenta del comité organizador, Rosalía Tena.

Temas estratégicos

«Las sesiones se dedican a temas estratégicos como las ventajas que ofrece la energía nuclear para satisfacer esta demanda creciente por los centros de datos, los aspectos socioeconómicos de la energía nuclear para un desarrollo sostenible o la extensión de la vida útil de las centrales nucleares más allá de los 40 años de operación», ha destacado Tena.