Comienza el Blues Festival, que llega esta noche a la plaza de Santa María de Cáceres

Concierto de Ray Lowe & The Blues Experience anoche en El Corral.

Jueves, 5 de octubre 2023, 07:54 Comenta Compartir

REDACCIÓN. Un concierto de la banda Ray Lowe & The Blues Experiencie en El Corral de las Cigüeñas dio inicio anoche a la edición número 12 del Cáceres Internacional Blues Festival, cuyo acto oficial de inauguración tuvo lugar en el mismo espacio unos minutos antes.

Tras el preámbulo de anoche, hoy jueves comienza la parte centrar la programación, que se extenderá hasta el domingo. El escenario de la plaza de Santa María acoge a partir de las 20.00 horas el concierto de Peter Storm & The Blues Society, y a las 22.00 horas actuará Thorbjorn Risager and The Black Tornado,. La primera formación es la banda de blues más popular de Portugal con firma sonora propia, mientras que la segunda es uno de los representantes más destacado del blues en la actualidad, de origen danés.