Comienza la 28ª edición del FanCineQueer

Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:00

REDACCIÓN. El Festival Internacional de Cine LGBTI de Extremadura, FanCineQueer, dará inicio hoy a su 28ª edición con una jornada en la Filmoteca de Extremadura. La jornada comenzará a las 17.00 horas con la mesa abierta ‘Narrativas Queer: Creación, distribución y futuro del cine LGBTIQ+’, organizada en colaboración con OFF Escac, y con la participación del director y creador David Velduque, la directora de Márketing y Comunicación de Filmin Pilar Toro, y el guionista y director Javier Ferreiro. La gala de inauguración tendrá lugar a las 20.30 horas.

