«La comida juega un papel crucial en el síndrome de ovario poliquístico»

La cacereña Esther Tejero relata su experiencia personal con este trastorno en un libro para ayudar a otras mujeres diagnosticadas con SOP

A los 20 años a Esther Tejero un ginecólogo le diagnosticó síndrome de ovario poliquístico (SOP), un trastorno hormonal cuya principal manifestación es la irregularidad de los ciclos menstruales. 14 años después de recibir la desconcertante noticia para alguien que no quiere renunciar a la maternidad, ve la luz 'Vivir con SOP', el primer libro de esta cacereña criada en Trujillo, psicóloga de profesión, que pretende ayudar desde su experiencia más íntima a otras mujeres y jóvenes con esta alteración.

El SOP provoca un desequilibrio en las hormonas y es frecuente en mujeres en edad reproductiva. Lo padecen entre un seis y un diez por ciento de estas, según la Asociación Española de Síndrome de Ovarios Poliquísticos (AESOPSPAIN). El incremento de las hormonas sexuales masculinas en los ovarios (andrógenos) con el desarrollo de vello en el pecho o la espalda, alopecia, acné, aumento de peso o celulitis, son solo algunas de las señales visibles de la enfermedad. Los embarazos de riesgo o la resistencia a la insulina son también trastornos que les puede ocasionar esta revolución hormonal a quienes la sufren.

Tejero ha querido resumir en su publicación no solo los síntomas fisiológicos del SOP, sino también los psicológicos y emocionales. Lo hace recogiendo testimonios reales de otras mujeres y plasmando en esta especie de manual de autoayuda sus emociones y vivencias. «Puedes tener alopecia o hirsutismo (exceso de vello) pero los médicos no te dicen cómo lo vas a vivenciar. Yo lo hablo como mujer, con las dificultades que puedes tener a la hora de tener hijos», explica la joven a HOY.

«Pretendo ser una guía de las personas más inseguras con el síndrome para que no se sientan solas»

«Hay chicas se replantean su relación de pareja al conocer las dificultades para ser madres»

Con un SOP grave por un período poco regular y un tratamiento médico de hormonas, la joven decide «indagar» y recabar información. «Los médicos, que son de gran ayuda, te pueden orientar pero no tienen una solución mágica para todo», aduce. Es cuando se plantea encarar la enfermedad desde su relación con la alimentación.

Alimentación

En su caso, la comida ha jugado un papel «crucial», asegura. A base de ensayo y error esta psicóloga, que está cursando un máster para especializarse en nutrición y centrar su futuro profesional en esta área, ha logrado dar con un patrón de conducta alimentaria que le ha funcionado y que quiere recomendar a otras jóvenes con el mismo síndrome. No habla de una dieta restrictiva sino de «una forma de alimentarse» que pasa por huir de productos procesados y con alto contenido de aditivos e incorporar alimentos frescos, principalmente vegetales, sin abusar de la fruta por su índice de glucosa. Al equilibrio alimentario, la psicóloga añade la práctica de deporte, ella optó por el yoga.

En el libro también trata cómo el SOP afecta a parcelas vitales que son íntimamente personales, como las relaciones y el deseo de ser madre, y aborda la frustración y el desencanto que el síndrome provoca en la mujer cuando quiere tener hijos. «Hay muchas que incluso se replantean seguir o no con sus parejas al saber las dificultades para ser madres». Por ello, su pretensión no es otra que la de «ser la guía de personas más inseguras para que no se sientan tan solas». Esther afrontó con tratamiento la maternidad hace tres años, cuando tuvo a Vera y, hace uno, llegaba sin buscarlo Alan, después de normalizar el SOP gracias a unos hábitos más saludables.

'Vivir con SOP' se presentará próximamente y puede adquirirse ya en la plataforma Amazon y en librerías de Trujillo y Cáceres, por 12 euros. De esta primera tirada se han editado 200 ejemplares.