El comercio de Gómez Becerra, en Cáceres, decepcionado con la iluminación navideña de la calle

María José Torrejón Cáceres Martes, 23 de noviembre 2021, 07:49

Los comerciantes de la recién remodelada calle Gómez Becerra han mostrado su decepción por la decoración navideña instalada por el Ayuntamiento en esta céntrica vía. «Esperábamos que después de la reforma, con lo mal que lo hemos pasado con las obras, mejoraran la iluminación y nos pusieran la misma que en el resto de calles comerciales de la ciudad. Pero tenemos los mismos adornos que el año pasado», lamenta Isabel Lázaro, presidenta del colectivo de comerciantes de la calle.

Los empresarios argumentan que solicitaron al Consistorio más luces de Navidad, al tratarse del primer año que la vía luce su nuevo aspecto y al ser, defienden, una de las calles con más establecimientos comerciales de la ciudad. Pero su petición no se ha visto atendida.

Mientras tanto, el Consistorio defiende que los contratos de iluminación son de dos años y no se pueden cambiar de un año para otro. De ahí que la iluminación sea igual a la de 2020. Esto es: cuatro arcos luminosos.

Lázaro se ha puesto en contacto con la concejala responsable del área de Comercio, Mari Ángeles Costa, a la que ha hecho llegar el malestar de los comerciantes. Y recuerda que otras vías comerciales próximas, como San Pedro de Alcántara, cuentan con una decoración más generosa.

La presidenta indica, además, que la asociación ha llamado a la empresa encargada de la instalación de las luces navideñas, Henry, para que coloque más adornos en la calle, aunque tengan que sufragarlos los propios comerciantes. Pero esta solución no ha podido ser posible debido a que no quedan más adornos similares y porque, según explica Lázaro, no había tiempo. Las luces de Navidad se encienden el próximo viernes, día 26.

