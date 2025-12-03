HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Consejo Sectorial de Comercio celebrado este miércoles. HOY

El comercio cacereño podrá abrir los domingos 4 de enero y 27 de diciembre de 2026

Son los dos días que le corresponde designar al Ayuntamiento cacereño y que se suman a los ocho que fija la Junta de Extremadura

R. H.

Cáceres

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:45

Comenta

El Consejo Sectorial de Comercio del Ayuntamiento de Cáceres, en su reunión de este miércoles, ha acordado proponer el 4 de enero y el 27 de diciembre como los días en los que los establecimientos comerciales de Cáceres podrán permanecer abiertos en 2026.

El concejal de Comercio, Jorge Suárez, ha explicado que «estos días han sido elegidos a propuesta de las asociaciones de comerciantes de la ciudad, que se elevarán a la Junta en los próximos días».

Hay que recordar que la Ley Regional de Comercio autoriza varios domingos y festivos al año para la apertura de establecimientos comerciales con el objetivo de dinamizar la actividad económica. Ocho de ellos los aprueba la Junta de Extremadura y otros dos son propuestos por los municipios. En concreto, los fijados por el gobierno regional han sido los días 11 de enero, 2 de abril, 15 de agosto, 12 de octubre, 2 de noviembre, 29 de noviembre, 7 de diciembre y 20 de diciembre, tal como publicó el DOE el pasado 4 de noviembre.

La propuesta cacereña debe comunicarse a la Junta antes del 15 de diciembre, tal y como marca la normativa autonómica.

