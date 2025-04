Comercio afectado por la obra de San Antón, en Cáceres: «Hemos hecho la peor facturación desde que abrimos»

Varias señales colocadas sobre una gran lona verde alertan al viandante que desciende desde la calle San Antón hasta San Pedro, en Cáceres, que debe ... caminar por la acera de los números pares, la del Gran Teatro. Hacerlo por la acera contraria está prohibido. Solo está permitido para aquellos que se dirijan a los establecimientos comerciales situados en esta zona, que han perdido gran parte de su visibilidad desde que el 17 de julio comenzó la obra para convertir el eje formado por San Antón, Parras y Clavellina en plataforma única.

La cadena de lencería italiana Intimissimi y la Casa de los bolsos han colgado sendos carteles en la lona que corta San Antón para indicar que las tiendas siguen abiertas al público, aunque no se vean. Y aquellos que, en contra de la recomendaciones, toman la acera de los números impares con la intención de atravesar Clavellina y continuar hacia el casco viejo se topan con el acceso cortado y se ven obligados a dar la vuelta, desandar el camino y tomar el único itinerario disponible hoy por hoy.

Ampliar Ángel Vilches, posa delante de su tienda de prendas ropa de segunda mano situada en la calle Clavellina, a la que hay que acceder por Roso de Luna. JORGE REY

Para llegar a Clavellina hay que dar un rodeo por la calle Roso de Luna. El itinerario se puede ver en el plano que Ángel Vilches ha incluido en el cartel que también ha colocado en la lona verde para comunicar que su tienda de ropa de segunda mano continúa operativa. El verano, ilustra tras el mostrador, no va nada bien.

«Estamos aislados y, además, sin previo aviso. Desde que empezó la obra ha sido un desastre tremendo. En agosto hemos hecho la peor facturación que hemos tenido nunca desde que abrimos en 2017. La verdad es que si esto sigue así mucho tiempo estoy abocado al cierre o a buscar otro local en otra zona», lamenta.

Su clientela, cuenta Vilches, solía entrar a su local procedente de San Pedro o de San Antón. Pero ahora el acceso por estas dos vías está cerrado. Es imposible llegar desde aquí. El empresario, no obstante, cree que la peatonalización será buena para la zona. Y apunta que deberían haber buscado otras alternativas para las tiendas de Clavellina. «Los primeros días, cuando terminaban de trabajar a mediodía, abrían el paso por una acera. Pero dejar sin acceso a la calle durante más de un mes me parece de locos», concluye.

El balance tampoco es muy positivo en Intimissimi, donde el contador que hay instalado en la puerta del establecimiento permite saber cuántas personas pasan al día por aquí. «La obra se nota en las ventas, pero en lo que más se nota es en las visitas. Las semanas pasadas cayeron un 62 por ciento. El acceso que tenemos hasta la tienda no es propio para carritos y es imposible que pasen sillas de ruedas», comenta Cristina Mendo, empleada de este establecimiento de San Antón.

A escasos metros de distancia está la Casa de los bolsos, donde han tenido que tomar medidas más drásticas tras el descenso de público. «Hemos perdido toda la campaña de verano. No nos han avisado de nada. Una mañana llegamos y nos encontramos con todo puesto. Aunque tengamos carteles y señalización la gente ya no baja a la tienda y no entra. Habíamos hecho nuestras previsiones y a la chica que cogimos para reforzar estos meses ha habido que despedirla», indica Gema Santos, dependienta. «Las ventas han caído en picado», subraya.

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, visitó este martes las obras. Explicó que solicitó a la empresa que las ejecuta, Sevilla Nevado, que comenzara por la parte más complica, donde se producirían las mayores molestias a los vecinos: el nudo de San Antón, Parras y Clavellina. «He pedido que se incremente el trabajo en esta zona para que, a la mayor brevedad posible, se pueda abrir. Vamos a intentar que sea antes del 14 de septiembre y, sobre todo, que el tránsito de personas sea lo más fluido posible», zanjó.