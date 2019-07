Comerciantes cacereños reclaman solución para el mercado de Ronda del Carmen A LA ESPERA. La primera planta del mercado sigue vacía a la espera de que se instalen los negocios:: JORGE REY Salaya visita las instalaciones y espera que los puestos vacíos se llenen «en los próximos meses» CRISTINA SÁNCHEZ CÁCERES. Viernes, 26 julio 2019, 08:36

El Ayuntamiento se ha propuesto reflotar Ronda del Carmen con el objetivo de «recuperar el mercado tradicional». El alcalde, Luis Salaya, y la concejala de Economía y Comercio, María Ángeles Costa, visitaron ayer las instalaciones para comprobar su estado y charlar con los comerciantes, que le expresaron sus inquietudes y propuestas al respecto de este espacio. La reforma finalizó en el año 2015, pero no ha tenido el éxito esperado por el momento.

La semana pasada, el Consistorio sacó a concurso la adjudicación de uso privativo de los cinco puestos que todavía quedan vacantes en la planta baja del mercado, del total de 18 que hay. Se trata de una carnicería de 14 metros cuadrados, dos puestos de charcutería, de 17,5 y 12,65 metros cuadrados, así como dos puestos de frutería-panadería y dulcería-panadería con una extensión de 12,6 metros cuadrados cada uno. La adjudicación se hará por 5 años y los interesados tienen un mes de plazo para presentar sus propuestas, aunque, según fuentes del Ayuntamiento, todavía no ha habido ninguna novedad al respecto.

El alcalde quiso remarcar durante la visita la importancia de que estos espacios se llenen. «Nuestra prioridad es convertir al mercado en la referencia que ha sido durante muchos años», afirmó Salaya.

«No lo promocionan, ni siquiera hay un cartel fuera que indique que esto es un mercado» LORENA IGLESIAS | Comerciante en cooperativa Cáceres para Comérselo

«Con lo bonita que ha quedado la planta de arriba, hay que utilizarla, deberían poner lo que sea» Gema Galán Comerciante en Frutería Juani

Sin embargo, el mayor quebradero de cabeza del Gobierno local tiene que ver con la primera planta del mercado de abastos. Tras la restauración de 2015, esta parte del edificio se concibió como un futuro espacio 'gourmet', con diferentes negocios de hostelería y degustación de los productos del mercado enfocados también al turismo. A pesar de los diferentes modelos en la licitación que se han sucedido en los últimos años, hasta el momento, ninguna empresa ha hecho finalmente uso de la zona.

Salaya indicó que el Consistorio está abierto «a sugerencias». «Estamos recibiendo algunas propuestas y cuando llegue el momento las analizaremos, porque queremos que la parte de arriba tenga vida también», incidió. Además, avanzó la intención de que los negocios del primer piso tengan relación con los de la planta baja, por ejemplo, a través de la degustación de los productos que ofertan los vendedores.

En su momento, Acocyrex, la asociación de cocineros y reposteros de Extremadura, mostró interés por ocupar parte del espacio, y también se recibieron dos ofertas para montar una cervecería y una cafetería, aunque finalmente la primera planta quedó vacía.

Los comerciantes opinan

Gema Galán pertenece a la sexta generación que se encarga de uno de los negocios más longevos del mercado de abastos, la Frutería Juani, que se trasladó en 1996 desde Obispo Galarza y continúa hoy allí. Explica que «la imagen que daría el mercado con todos los puestos ocupados sería muy diferente. Ahora casi da miedo entrar y que haya puestos vacíos. Un mercado tiene que estar lleno y tener alegría». No obstante, cuenta que mantiene la esperanza de que los puestos que todavía no están ocupados se llenen con la llegada del nuevo curso «para volver a arrancar motores».

Respecto a la situación en la planta de arriba, opina que «con lo bonita que ha quedado, hay que utilizarla. Deberían poner lo que sea». Comerciantes como ella piensan que sería necesario dinamizar y publicitar el espacio, «por ejemplo, a través de ferias, exposiciones u otro tipo de eventos».

Lorena Iglesias regenta Cáceres para comérselo. Es un establecimiento de productos ecológicos. Su opinión es que el mercado no se promocionan lo suficiente. Ni siquiera hay un cartel fuera que indique que es un mercado, recuerda. «La gente a veces no sabe qué es este edificio, o me pregunta si esto sigue existiendo», revela.

Aunque solo lleva un mes al frente del puesto en el mercado de Ronda del Carmen, la gran baza de negocios como el de Iglesias es la cercanía de estos pequeños comercios frente a las grandes superficies. Gema Galán también cree que «el trato de tú a tú está volviendo a ser importante, sobre todo para la gente más joven. A los clientes les gusta venir, charlar un ratito y que les expliquen de dónde proceden los productos que van a comprar».

A pesar de situarse en una de las zonas más céntricas, el mercado de Ronda del Carmen ha ido perdiendo la importancia que tenía en épocas anteriores para los vecinos. Aunque hace cuatro años se intentó cambiar la situación a través de la ambiciosa reforma, que supuso una inversión de casi un millón de euros, todavía no se han visto los resultados. El objetivo del Ayuntamiento pasa por llenar los cinco locales que todavía quedan vacíos en la planta baja, así como valorar las propuestas para abrir al fin la primera planta. El nuevo Gobierno local no ha tomado ninguna decisión todavía y tampoco avanza las posibles soluciones que baraja.