Los comerciantes de Cáceres temen quedarse sin mercado de Navidad en el Paseo de Cánovas

Los vendedores que suelen acudir al mercado navideño temen quedarse plantados este año. Así lo reconocen varios de ellos después de las conversaciones que han ... mantenido con la concejala de Economía y Comercio. Hasta tres, admitió ayer en el pleno María Ángeles Costa cuando Unidas Podemos pidió explicaciones. También el PP había expresado su preocupación.

Los comerciantes explican que pidieron ampliar las fechas para incluir el puente de la Constitución además de ubicarse en el exterior del Paseo de Cánovas, no dentro. Reservaron sus puestos y en una reunión celebrada el 3 de noviembre, detallan, el Consistorio les explicó que no se podía ampliar el plazo pero si renunciaban a las solicitudes, ocho según Costa, Ifeca podría organizarlo. La renuncia de los afectados se hizo sobre esa base: habría mercado con Ifeca del 1 de diciembre al 8 de enero, iría en la zona exterior y asumían un coste de 1.100 euros por puesto tipo, algo más que otros años por la subida de precios.

Todo parecía encarrilado para que la ciudad contase con un mercado navideño tal y como querían los interesados pero, según su versión, el pasado miércoles, el gerente de Ifeca, Cesar Vicho, les comunicó que Ifeca se retiraba y no lo organizaría al no salir las cuentas.

En el pleno, el alcalde Salaya solicitó a la concejala de Comercio que explicase si va a haber mercado. «Se presentaron ocho solicitudes y hubo renuncias. La renuncia es de ellos», aclaró Costa, que incidió en que el Ayuntamiento no puede organizarlo si no hay solicitudes. «Lo puede organizar Ifeca», puntualizó.

«Se está negociando con Ifeca para que haya mercado», apunta la concejala María Ángeles Costa

«Se está negociando con Ifeca para que haya mercado», remató más tarde cuando el alcalde la cuestionó. Desde el equipo de Gobierno, a consultas de HOY, se apunta en esa línea. Hay conversaciones con Ifeca para que la ciudad cuente con su mercado de Navidad. No obstante, a día de hoy, es algo que no se puede dar por seguro, se admite. En 2021, los artesanos locales protagonizaron protestas para que se hiciera en Cánovas y no en la Plaza.

Tarifa del taxi

Por otra parte, en el pleno también se aprobó la subida que pedía el colectivo del taxi. Será un siete por ciento a partir del día 1 de julio. El asunto aún debe ser dictaminado por la Comisión Regional de Precios.