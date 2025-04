Los comedores escolares de Cáceres recuperan niños pero siguen sin estar al completo

Han pasado casi dos meses desde que arrancara el segundo curso escolar íntegramente presencial en pandemia. Con unas cifras de contagio y hospitalizaciones incomparablemente mejores ... a las del año pasado la normalidad parece estar más cerca. Uno de esos indicadores es el del uso de los comedores escolares, que el año pasado sufrieron en Cáceres una importante reducción en el número de sus usuarios. La prevención sanitaria, la situación económica y el teletrabajo inclinaron a muchas familias a que sus hijos comieran en casa. La situación parece ir revirtiéndose y los comedores de los colegios recuperan su actividad, aunque aún no del todo.

Según los datos de la Consejería de Educación el año pasado los siete comedores que gestiona en la ciudad (de los colegios Cervantes, Gabriel y Galán, Ribera del Marco, Alba Plata, Donoso Cortés, Extremadura y Proa) experimentaron una reducción de usuarios de un tercio respecto al curso anterior. Pasaron de 636 niños que comían en las instalaciones de estos recintos educativos a 367 que lo hacían de forma presencial, aunque 137 se llevaban los taper con los alimentos preparados para comer en casa, una opción que ahora solo funciona en un centro.

Este año son 520 los alumnos de esos siete centros que almuerzan en el comedor. 16 alumnos del Ribera del Marco se lo llevan a casa. Contando los que han vuelto al recinto escolar y los que se llevaban su 'pack' a casa el incremento es mínimo, supone un 6% más respecto al año pasado. Pero si nos fijamos en los alumnos que han vuelto presencialmente a comer en su recinto escolar, la subida sí que es notable: un 46% más de niños que el año pasado almuerza dentro de la escuela. El crecimiento es considerable, pero no alcanza las cifras del curso 2019-20, que fue a distancia desde el mes de marzo. Aún son un 16% menos, según el dato de los colegios públicos cuyos comedores están gestionados por la Junta de Extremadura.

Hay que recordar que todavía funciona un protocolo preventivo en los comedores. Cada usuario tiene un sitio fijo para poder hacer en estudio de contactos, ya que si hay un contagio entre usuarios del comedor, se pone en cuarentena a los usuarios de esa mesa. El alumnado se distribuye respetando una distancia interpersonal mínima de 1,5 metros y se juega con la flexibilidad de aumentar los turnos y adaptar otros espacios con el fin de reducir el aforo del comedor, entre otras medidas ya conocidas como la higiene de manos, la ventilación, el servicio en mesa y la reducción de la interacción entre los distintos grupos.

Listas de espera

La rigidez de los protocolos es lo que tiene que ver en que, a juicio de Paqui Campos, la directora de Tiritana, la situación no se termine de normalizar. Ella gestiona el servicio de comedor en varios colegios públicos de la ciudad (Dulce Chacón, Castra Caecilia y Moctezuma). En Cáceres son solamente siete de los 16 colegios públicos los que cuentan con comedores gestionados por la Junta. En el resto de los casos son las propias asociaciones de madres y padres las que se encargan de autogestionarse para que los niños puedan almorzar en sus colegios, contratando estos servicios a empresas privadas. «La situación no se puede recuperar porque no nos dejan, todavía tenemos limitaciones, tenemos gente en lista de espera», detalla esta empresaria. «El año pasado muchos padres tenían miedo o habían buscado otras opciones y ya no querían llevar a los niños a los comedores y bajó bastante el número, pero este año hemos tenido muchas solicitudes, pero no hay espacio». Campos matiza que la demanda no es tan alta como antes de la crisis provocada por el coronavirus, que todavía hay algunos reparos, pero reflexiona sobre por qué en la hostelería ya no hay ninguna restricción y estas continúan en los comedores escolares. «Que no podamos acoger a familias que se quedan fuera es una aberración, va en contra la conciliación familiar».

María Cáceres Pajuelo es la gerente del cátering Pajuelo, que suministra los alimentos preparados a una buena parte de colegios públicos y concertados de la ciudad. Su punto de vista es que el sector se ha recuperado después del varapalo de la crisis sanitaria. «Estamos prácticamente al 100%, ya solamente falta pagar las deudas del año pasado», indica esta empresaria, que trabaja para una decena de centros educativos entre colegios y guarderías. «El año pasado a estas alturas no llegábamos a los 200 menús diarios, y este año estamos rozando los 600».

En el colegio Prácticas, uno de los más grandes de la ciudad, este año hay 76 niños apuntados al comedor, indican desde la Ampa de este centro, que constatan cómo el interés de las familias ha crecido y que hay lista de espera, lo que les está haciendo plantearse que haya un segundo turno. A diferencia del año pasado este se ha puesto en marcha el aula vespertina de 14 a 15 horas. Destacan también que durante este tiempo no ha habido ni un solo contagio en el comedor.

Entre las familias consultadas, hay varias que, tras dejar el comedor el curso pasado y probar la experiencia de comer en casa, han decidido no volver a llevar a sus hijos, como Sofía Rodríguez. «Comen en casa perfectamente y yo tengo más tiempo, no creo que vuelvan», señala esta madre de dos niños en edad escolar.