«La comedia hoy día es una tabla de salvación social» El humorista José Mota, que estará el sábado en Cáceres :: cedida José Mota, Flo y Santiago Segura llegan el sábado al Auditorio con 'Dos tontos y yo', una reflexión a modo de «estudio sociológico» del humor en la historia LAURA ALCÁZAR CÁCERES. Jueves, 20 junio 2019, 08:30

José Mota no se muerde la lengua al admitir que la sociedad vive hoy «momentos de crispación con una tensión brutal». La rotunda afirmación el televisivo cómico la amortigua inmediatamente invitando a la gente reírse de uno mismo y a relativizar situaciones a las que otorgamos un valor que en realidad no tienen. «El humor nos recuerda que casi nada en la vida es para tanto y hay que restarle importancia a cosas que nos agreden en el entorno y que las ponemos en sitios donde realmente no deberían estar», declara el humorista que el sábado presenta en el Auditorio de Cáceres el espectáculo 'Dos tontos y yo' junto a Flo y Santiago Segura.

A Mota tampoco le intimida responsabilizar de parte de esa crispación a la clase política. «Algunos políticos -apunta- han usado herramientas de enfrentamiento de unos con otros, la gente consume la información que le das, y creo que la comedia debe volar muy por encima de ello y hoy en día es una tabla de salvación social porque una sociedad que abraza la comedia es una sociedad más sana, equilibrada y fuerte» por eso -dice- «no hay que tener miedo al humor ni a la libertad en el humor».

Se cumplen 30 años desde que en su debut con Cruz y Raya irrumpiera en los hogares españoles a través del programa de Televisión Española '¿Pero ésto que es?', ganándose a un público fiel al formato de variedades que la cadena pública emitía cada semana en un año en el que las televisiones privadas iniciaban sus emisiones. Tras tres décadas haciendo reír a carcajadas a medio país, hoy, en la era de las redes sociales y contenidos que se viralizan a golpe de 'tweet', cuestionándose los límites del humor, Mota es partidario de hacer un humor sin cortapisas pese a reconocer que el género pasa por un momento «delicado». «Da la impresión de que el discurso de lo políticamente correcto ha secuestrado en parte a la comedia, pero yo soy de los que piensan que cuando uno hace un chiste sobre algo, el mundo debe ser un grano de arena mejor», asegura el manchego, que remarca que no le gusta poner límites «de ningún tipo».

Mota: «Mis personajes son la esencia de la cultura y la forma de ver la vida del pueblo manchego »

«Lo que hay que ser es lo suficientemente hábil para no errar en tu tiro, y hables de lo que hables que sirva para dar un dar un paso adelante y construir, pero para eso hay que ser muy buen equilibrista», subraya. Pese a ello el humorista no obvia que somos nosotros mismos quienes nos marcamos el límite. «Cada uno tiene un código ético de lo que le parece correcto hacer o no, pero eso no significa que haya 'prohibidos'», sentencia.

Igualdad de género

José Mota, que también es actor de doblaje, imitador y guionista, eleva desde su faceta humorística a la parodia la actualidad y la denuncia social. De ejemplo un 'sketch' viral del especial de Nochevieja de TVE sobre el matriarcado como crítica a las desigualdades de género. «La herramienta de la comedia sirve para contar cosas y eso era debido cumplimiento hacerlo, narrar el mundo al revés, cómo el hombre se baja del coche y todo es al contrario, denunciando en este caso los micromachismos, que a veces son machismos más grandes», relata el actor que cree que la sociedad está «en el buen camino pero todavía hay derechos que la mujer tiene que conseguir».

En 2007 Mota inició una exitosa carrera en solitario en la que también ha querido reflejar el paisanaje de La Mancha, donde nació. De allí han salido 'La vieja el visillo', 'El cansino histórico' o 'El tío la vara'. «Al ser de una tierra prima hermana de Extremadura, he tenido la fortuna de nacer en un sitio pequeño donde el no ruido de la ciudad me ha dejado oír y ver cosas que la gran capital no te permite, he sido un poco observador y esa es la suerte que he tenido», comenta el actor, que precisa que los personajes «no son ninguna persona en concreto pero sí la esencia de la idiosincracia, de la cultura y de la forma de ver la vida del pueblo manchego».

El sábado en el Auditorio el público verá a Mota, Flo y Segura haciendo un viaje por la historia del humor, en una especie de «estudio sociológico» cuya conclusión para el cómico está clara: «Día que no ríe uno, día perdido» frase que toma prestada del gran Charles Chaplin.