Antonio Bueno: «En las columnas lanzo mis ideas al aire para ver si alguna arraiga»

Cristina Núñez Cáceres Martes, 11 de enero 2022, 08:16 Comenta Compartir

«El día que pierda la ilusión es que ya me he muerto, la vida es tener algún objetivo, aunque sea pequeñito». Hay gente que transita por la existencia dejando pasar el tiempo y luego está Antonio Bueno (Cáceres, diciembre de 1945), al que le faltan minutos para hacer todo lo que tiene en la cabeza.

Economista de profesión, (fue el último director de la sede cacereña del Banco de España), ha firmado 14 libros sobre la ciudad, que reúnen un total de 50.000 ejemplares. El último, 'Desde mi patio', recoge 205 textos publicados en este diario, tanto en la sección 'Plaza Mayor' como en 'Cartas a la directora'. Se presentará este viernes a las 18 horas en la Biblioteca de Cáceres. Es, además de una forma de reunir sus escritos, una vía para colaborar con Aspace, la asociación para la atención a la parálisis cerebral. Financiado por los supermercados Tambo, el hotel Don Manuel y Encarnación Guerra, especialista de atención temprana y esposa de Bueno, sus beneficios se destinarán a la adquisición de material tecnológico para esta entidad. Dibujos de sus usuarios salpican las páginas de este ejemplar, que puede encontrarse en las librerías cacereñas y a través del correo electrónico antonioybueno@gmail.com.

¿Cómo afronta el autor la escritura? Para él poder plasmar en prensa sus opiniones es, sobre todo, un soplo de libertad. «Sé lo que es una dictadura, soy de una generación que conquistó la democracia, así que valoro mucho tener libertad de expresión para contar lo que quiero, porque siempre he sido un rebelde», señala. Sus artículos oscilan entre «lo informativo, lo reivindicativo o la denuncia, pero también son reflexiones que quiero compartir». Ofrece propuestas para que la ciudad mejore. «Voy como el sembrador, a voleo, lanzando mis ideas al aire para ver si alguna es buena y cae en tierra buena y arraiga, no tengo afán de protagonismo sino de servicio, de seguir siendo útil a la sociedad en la que vivo», explica este autor de pluma rápida, que tarda más tiempo en perfeccionar su texto que en escribirlo. «Hago las 300 palabras en cinco minutos, casi con la mente, pero le dedico una hora y media a corregir, con la ayuda de mi mujer».

Píldoras

Define este 'Desde mi patio' como «un libro de mesilla» para leer antes de acostarse 'Píldoras literarias para dormir bien (sin tomar pastillas)' es el subtítulo de la obra. «La idea me las dieron dos amigas, leen un rato y luego les viene un dulce sopor que las hace dormir soñando con los angelitos», bromea Bueno, que coordinó durante 17 años el Aula HOY y que colabora como divulgador del Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU), además de ejercer como guía turístico ocasional y divulgar la riqueza patrimonial de la ciudad. algo que fomenta desde la asociación 'Torres de Cáceres'.

Para Bueno a Cáceres le falta «sacudirse la pereza» y «dejar de lado eso de no creerse nada para no tener que esforzarse». Para él la ciudad tiene varias bazas que debería explotar, una de ellas es «el desarrollo de la revolución tecnológica» y otro el proyecto budista, en el que él cree firmemente. «Va a ir adelante, en diez años a Cáceres no lo va a conocer, como decía Alfonso Guerra, ni la madre que lo parió, porque va a ser tremendo, si no estamos preparados no lo vamos a saber aprovechar».

Temas

Cáceres