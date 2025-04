Colón se queda sin su mercería de toda la vida

María José Torrejón Cáceres Domingo, 20 de noviembre 2022, 07:59 Comenta Compartir

Un puñado de cremalleras, varias bobinas de hilo de colores llamativos, cintas de raso, unos cuantos estuches de medias, dos mostradores, un espejo y una caja registradora es todo lo que queda de la mercería López, la veterana tienda de la calle Colón que acaba de bajar para siempre la persiana y decir adiós a sus ocho décadas de historia en Cáceres.

El 11 de noviembre fue su último día de apertura. El cierre se ha producido días antes de lo previsto por su dueña, Amelia López Sanz, debido a que las existencias se agotaron rápido. Ella, con 66 años y dos meses, se jubiló el pasado viernes, 18. «Pero me ha ido tan bien que cerré antes», ilustra agradecida.

Su abuela, Perpetua Sáez Ballesteros, fundó hace 82 años este negocio con el apellido de su abuelo. Cuando el padre de Amelia, Mariano López, cumplió 12 años comenzó a trabajar en la calle Colón. Ahora tiene 92. Por entonces, evoca la actual propietaria, había gente que dejaba atado el burro al árbol que hay justo frente al establecimiento, según le han contado en casa, para entrar a comprar en la tienda.

Años más tarde, de la mano de Mariano, llegó la expansión del negocio. La familia abrió otras dos tiendas en el centro de la capital: una en la calle Barrio Nuevo y otra en la Plaza de San Juan, junto a la pescadería de Salgado.

En la actualidad, solo permanecía operativa la de Colón, la más antigua. Amelia lleva un cuarto de siglo al frente de la firma, que también estaba especializada en ropa de bebé y artículos de paquetería.

Hace siete meses, durante la pasada primavera, colocó un cartel en el escaparate para anunciar el traspaso del local. Aunque Amelia tiene tres hijos, ninguno ha decidido continuar con la empresa familiar. «Nadie me preguntó. Nadie quería el negocio», cuenta sobre el escaso reclamo logrado con el cartel. «Un día –prosigue– me cansé y puse otro cartel para alquilar el local. Me llamó muy poca gente», resume. En estos momentos el establecimiento, ya sin mercancía, se vende y alquila.

Amelia se va satisfecha por la respuesta de su clientela y de todo el barrio. «Me voy con un recuerdo muy grato. Ha venido gente a despedirse de mí con la que casi no había hablado y me han dado hasta un abrazo», cuenta con los ojos empañados por la emoción. No se va con pena pero sí con agradecimiento hacia las personas que se han mantenido fiel a su casa durante tantos años.

Comercio tradicional

El cierre de López pone de manifiesto otra realidad. La desaparición, poco a poco, de las tiendas tradicionales del tejido comercial. «Ha cambiado todo muchísimo. Ya se compra todo por internet. Hace cinco años pegó un bajón grandísimo. Compran por internet hasta las bobinas de hilo», detalla López. A este fenómeno hay que añadir que cada vez se cose menos. «Antes en casa se arreglaba todo y se confeccionaba la ropa», apostilla.

Amelia se marcha con una pequeña crítica. «Cáceres no tiene una zona de tiendas con un Zara y un Mango, que es lo que atrae al público. El comercio aquí está hundido. Yo me voy pero me duele un montón. No puede ser que solo haya hostelería», se queja.

No tiene grandes proyectos para su nueva etapa vital. Ya convertida en abuela, espera vivir lo que le depare el día a día. «Lo que me vaya saliendo», mantiene tras el mostrador al que se han asomado tres generaciones de una misma familia.

