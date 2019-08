El colegio público Alba Plata convivirá el próximo curso con sus intensas obras de reforma La dirección del centro y los representantes institucionales conocieron el estado de las obras. :: l. cordero Se construirá un gimnasio independiente, se reestructurarán todas las aulas y el centro mejorará en accesibilidad CRISTINA NÚÑEZ CÁCERES. Martes, 6 agosto 2019, 08:19

Es una de las obras de remodelación más deseadas. El colegio Alba Plata llevaba cerca de una década soñando con una reforma profunda que mejorara sus infraestructuras y accesibilidad. Los trabajos comenzaron el pasado mes de marzo y continúan durante el verano, casi tres meses sin actividad educativa que permiten vía libre para avanzar en estas mejoras. A partir del 12 de septiembre, día del inicio del curso, éstas tendrán que convivir con la actividad académica y con la rutina educativa de aproximadamente 420 alumnos.

La consejera de Educación y Empleo Esther Gutiérrez y el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, hicieron una visita de seguimiento de esta obra, que tiene una inversión de 1.500.000 euros. Gutiérrez señaló que la delegación provincial ha trabajado estrechamente con la dirección del colegio, la dirección de las obras y con la AMPA para «situar a los alumnos y que en septiembre no tengan ningún problema». Explicó que se han puesto paneles en el gimnasio actual para ubicar a los niños de forma provisional mientras en el otro ala se llevan a cabo las reformas. Gutiérrez dijo que no se tiene previsto que el alumnado tenga que ser trasladado a lo largo de las obras, que se extenderán hasta al menos dentro de un año, ya que su plazo de ejecución es de 15 meses desde que arrancaron en marzo. «Está todo controlado, se ha decidido hacer unas aulas provisionales con tabiques para que los alumnos no se tengan que mover de su centro». En cuanto a los ruidos que pudieran interferir en el normal desarrollo de las clases Gutiérrez aseguró que en los cuatro años de experiencia que tiene como consejera ha comprobado que «las empresas son muy cuidadosas, cuando los trabajos son muy intensos se aprovecha sobre todo el horario de tarde, yo confío en la dirección de la obra, siempre hay incomodidades, pero lo importante es que se ejecuten cuanto antes».

Cambios

El centro educativo, uno de los más innovadores y demandados de la ciudad y el único con el programa bilingüe British Council contará con la construcción de aulas nuevas de Infantil, zona administrativa y gimnasio. Se redistribuirá el espacio y las aulas de Infantil, que contarán con baños propios, quedarán en la planta baja junto al despacho del equipo directivo, además de la biblioteca, el aula de música y otras aulas. La primera y segunda estarán destinadas a Primaria. Hay también una reforma sustancial en cuanto a instalación eléctrica, calefacción y accesibilidad, ya que se pondrá un ascensor. La directora del centro, Ángela Egido subrayaba ayer la importancia de la accesibilidad y el hecho de que la dirección vaya a estar en la planta baja, en un espacio mucho más cercano a la calle, para que los padres lo tengan más cerca.

Jesús Alarcón, arquitecto jefe de la obra, indicaba que «la luz, la accesibilidad y la eficiencia» son las grandes ventajas con las que contará este recinto. «Era un colegio que estaba muy desorganizado, este proyecto lo que consigue es organizar el espacio», precisaba Alarcón. «Todo va a quedar zonificado y mucho más despejado. También se retirará un depósito de gasoil de la entrada y se instalará en la parte de detrás, habrá suelo radiante en la zona de Infantil y una fachada de muro cortina de cristal en está área, además de patios interiores.

Una unión temporal de empresas (UTE) compuesta por Codelsur Proyectos SL, de Ayamonte (Huelva), y Coedypro Empresa Constructora S.L, de Montijo (Badajoz), es la encargada de llevar a cabo estas ansiadas obras.