El Colegio de Médicos de Cáceres sobre la reapertura de Cirugía Vascular: «Vemos la luz al final del túnel»

El presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, Evelio Robles, valora de forma muy positiva la reapertura de las consultas de Angiología y Cirugía Vascular ... en el Hospital Universitario cacereño tras seis años de cierre.

«Es muy buena noticia. El compromiso de la Junta era abrirlo a finales de 2025, teniendo en cuenta la previsión de médicos que había, y hemos estado detrás de que eso se cumpliera. Hemos estado en contacto con la gerente del área de Cáceres, Encarna Solís, y en algún caso con la consejera de Salud, Sara García Espada. Así que es una alegría», apunta Robles. «Estamos muy contentos porque por fin vemos la luz al final del túnel», añade.

El primer paciente ya está citado para el 20 de noviembre en el Hospital Universitario y con él se pone fin a un cierre que ha generado numerosas críticas durante más de un lustro y una larga lista de espera.

Para hacerse una idea de lo que suponía tener cerrado el servicio, solo en el primer semestre de este año la espera para ser operado en Cirugía Vascular en Extremadura se situaba en 221 días de media, es decir, un incremento de un 38% respecto a diciembre de 2024.

Ahora la consulta empezará a funcionar con un facultativo especialista procedente de Madrid y contará con personal de enfermería y cuidados auxiliares. Para su puesta en marcha el SES ha adquirido un ecógrafo y una prueba diagnóstica de ultrasonido (eco-Doppler) junto al resto de material necesario para su funcionamiento.

Por el momento, solo se abrirán las consultas, es decir, los quirófanos en Cáceres seguirán cerrados, aunque el SES indica a HOY que «contempla incorporación progresiva de más médicos, lo que permitirá ampliar la cartera de servicios e incluir, a corto plazo, la cirugía venosa mínimamente invasiva».

El Colegio de Médicos apunta que «ha sido una larga travesía porque cualquier urgencia vascular de un paciente suponía que tenían que desplazarse a Badajoz y eso a partir de ahora cambiará».

Lo importante -indica Robles- es que empiece a arrancar el servicio. «Ante cualquier urgencia de cirujano vascular tendremos a un profesional al que recurrir. Eso es muy importante para el hospital», añade.

Otro cirujano más

Espera que el servicio vaya contando con más profesionales. Ahora empezará con un médico procedente de Madrid que realizará cirugía venosa sin hospitalización y, cuando dispongan de otro cirujano, posiblemente empiecen con la arterial, según indica el presidente de la entidad colegia. «Es previsible que en el primer trimestre de 2026 se incorpore otro cirujano vascular», avanza. Por el momento, al que se incorpora el 20 de noviembre le apoyarán especialistas de Badajoz.

Ante esta reapertura, el alcalde Cáceres, Rafael Mateos, se ha mostrado agradecido a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola. «Cuando uno trabaja con convicción, consigue resultados», ha dicho a través de la red social X.

Hay que recordar que el servicio de Cirugía Vascular y Angiología se cerró el 26 de julio de 2019, en un principio de forma temporal ante la falta de especialistas. Lo que parecía que iba a ser excepcional se convirtió en definitivo un mes después y el 2 de septiembre el SES anunció que la clausura se prolongaba de manera indefinida. Se puso fin a las intervenciones en quirófano pero continuaron las consultas y las urgencias. Sin embargo, el 31 de enero de 2020 el cierre fue completo.