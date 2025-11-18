HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Evelio Robles, presidente del Colegio de Médicos de Cáceres. Jorge Rey

El Colegio de Médicos de Cáceres sobre la reapertura de Cirugía Vascular: «Vemos la luz al final del túnel»

El presidente de la entidad colegial, Evelio Robles, valora de forma muy positiva que los cacereños ya no tengan que ir a Badajoz para que les atienda un especialista

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Martes, 18 de noviembre 2025, 07:43

El presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, Evelio Robles, valora de forma muy positiva la reapertura de las consultas de Angiología y Cirugía Vascular ... en el Hospital Universitario cacereño tras seis años de cierre.

