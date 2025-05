Familias del colegio Delicias de Cáceres reclaman mantener los desdobles covid en dos cursos

Aunque la Educación ha sido uno de los sectores más afectados por la covid, una de las medidas adoptadas, los desdobles de grupos, ha ... permitido una bajada temporal de las ratios que ha generado algunas ventajas pedagógicas. En el colegio público Delicias de Cáceres un grupo de familias de primero de Infantil y Primaria reclaman que no se deshagan los desdobles para el próximo curso.

El motivo de esta petición es el alto número de alumnos con necesidades especiales que hay en ambas aulas. «Los desdobles han permitido que el centro haya generado un espacio de aprendizaje propicio para atender a la diversidad y complejidad de los mismos», explica Ricardo Redondo, el portavoz del colectivo, padre de un hijo con necesidades especiales de este centro. «Necesitamos que nuestro colegio pueda seguir educando personas y no números de una ratio», explica. «Son dos cursos con una demanda educativa muy compleja por la realidad del alumnado, pedimos por favor que se pudieran mantener los desdobles», indica Redondo, que ayer por la mañana detallaba que habían remitido varios escritos a Educación y que, aunque no habían logrado una respuesta oficial, «a la dirección del centro se le ha dicho que no va a ser posible, que no se van a mantener los grupos».

Este padre cree que cuando hay un grupo en un aula que tiene una demanda educativa mayor con ratios normales puede descuidarse la atención o bien a los niños con necesidades especiales o a los que «funcionan sin tanta demanda, no es lo mismo 25 alumnos, que 20 que 15 teniendo en cuenta la identidad de esos alumnos, no podemos hablar de una ratio fría, y así lo recoge la LOMLOE».

Estas familias, a las que apoya la AMPA, colgaron este martes una pancarta en la verja de este histórico centro con el lema 'Sin inversión no hay inclusión'. Según Redondo la inspección educativa llamó a la dirección del centro para que esta pancarta fuera retirada, algo que hicieron después de hacerse la fotografía que ilustra esta información. Al mediodía de ayer fueron convocados a una reunión para hoy a las 9.30 de la mañana con el delegado provincial de Educación, Francisco Delgado, para abordar el tema.

Dificultades de aprendizaje

Más allá de las conclusiones a las que se llegue Educación explicó a este diario que «la mayoría de los ACNEAE (Alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo) del Delicias son alumnos con dificultades de aprendizaje que necesitan refuerzo y que pueden ser atendidos con los apoyos ordinarios de los maestros de Infantil y Primaria». En todo caso se rechaza la idea de mantener los desdobles. «Se están estudiando cuáles son las medidas más efectivas para este centro, en función de las características del colegio, de su entorno y del número de alumnos con necesidades específicas, unas medidas que no pasan por desdoblar grupos sino por dar una respuesta adecuada a cada alumno». La consejería se ha comprometido a analizar «los recursos de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje del centro, las horas de refuerzo educativo y la posible incorporación del colegio a distintos programas de refuerzo y éxito educativo, lo cual implica una mayor dotación de recursos humanos«, explica.