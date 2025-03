El colegio Castra Caecilia de Cáceres brilla en el Teatro Real

«Es muy importante conseguir este premio en Extremadura, refleja nuestro ideal de apostar por una educación integral y que se trabajen las emociones». Habla ... María José Molano, la directora del colegio público bilingüe Castra Caecilia, de la barriada cacereña de La Mejostilla, que el próximo día 17 acudirá, junto con más profesores del centro, al Teatro Real para recibir un galardón de la Comisión Europea por sus prácticas docentes innovadoras dentro del programa Erasmus +, en el que está embarcado desde al año 2014 con diferentes iniciativas. Se trata de un premio EITA (European Innovativ Teaching Awards), que reconoce «los logros de los docentes y el valor del programa Erasmus + para la colaboración del profesorado europeo y la creación del Espacio Europeo de Educación».

El proyecto arrancó en el año 2021 con el título de 'Joy, passion and enjoyment in teaching' (Alegría, pasión y disfrute en la docencia). «Trabajamos las emociones para ser ciudadanos fuertes y capaces», explica Molano, que detalla que estos diez años de trabajo han influido de una manera muy positiva en la marcha del centro. «Estamos haciendo intercambios con alumnos de otros colegios de Finlandia, de Irlanda y nos está dando muchas alegrías». Cada año en torno a 30 o 40 niños de sexto de Primaria salen de sus aulas para hacer intercambios con alumnos que después vienen a Cáceres para sumergirse en los usos y costumbres españoles. Es una experiencia en la que no influye el nivel socio-cultural de las familias como sí sucede en otras actividades que se implementan en centro públicos. «Vienen financiados por Europa, no tienen que pagar», indica esta docente.

Esfuerzo

«Es un orgullo, llevamos diez años apostando por esto, hemos hecho un esfuerzo gigante para poder crear todo este proyecto y conseguir financiación», sostiene Molano.

Aunque el pasado mes de noviembre el coordinador del proyecto hasta el curso pasado, Roberto Martín Molero, recibió el premio en Bruselas, será dentro de una semana, el próximo día 17, cuando se lleve a cabo otra ceremonia en el Teatro Real de Madrid, dentro de unas jornadas anuales de difusión de Erasmus+ que aglutinan a expertos y docentes. Este profesor participará junto con otros docentes españoles en la mesa sobre el bienestar en la escuela. Él ha realizado un importante trabajo de campo visitando distintos colegios para después aplicar lo aprendido en las aulas de un centro en el que ejerció hasta el pasado curso, un colegio cuyo equipo, destaca su directora, se vuelca para mantener vivo este proyecto.

«Los niños están haciendo intercambios con colegios de Finlandia y de Irlanda» María José Molano

En este tiempo se ha reforzado especialmente el vínculo del Castra Caecilia con el colegio Pajuouloman Koulu de Seinajöki, en Finlandia, con el que se han realizado dos intercambios de alumnos con alojamiento en familias de alumnado cacereño y dos por parte los socios finlandeses. Se llevan a cabo también actividades conjuntas en celebraciones pedagógicas como el día de las lenguas europeas, redacciones y actividades en inglés y 'challengers' en las asignaturas de Musica y Educación Física de folclore extremeño y finlandés y juegos tradicionales

En la ceremonia del próximo día 17 estará presente Diana Morant Ripoll, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Francisco García Pascual, secretario general de Universidades y Alfonso Gentil Álvarez-Ossorio, director del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE).

En total, se otorgan cuatro premios por cada país participante en el programa Erasmus +. En España, junto al Castra Caecilia, que ha logrado el de Educación Primaria, se ha premiado a dos centros de la comunidad valenciana y a otro asturiano. Educación Infantil, Secundaria y Formación Profesional son el resto de categorías a las que se distingue con un honor que los centros se toman como un impulso para seguir trabajando. En toda la UE hay 96 centros galardonados.