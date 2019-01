Colectivos vecinales alertan del riesgo de gentrificación del centro histórico de Cáceres El comercio tradicional se extingue mientras proliferan nuevos apartamentos turísticos . :: JORGE REY Los residentes reflexionan sobre los efectos en los barrios de la proliferación de negocios turísticos CRISTINA NÚÑEZ Cáceres Domingo, 6 enero 2019, 08:49

Parece cosa de Madrid o de Barcelona, de lugares grandes donde los movimientos sociales se perciben con mayor celeridad, pero el riesgo de que ciertas zonas de las ciudades dejen de acoger a los vecinos de toda la vida y los sustituyan por turistas o clases sociales elevadas también preocupa en Cáceres, en donde últimamente se han triplicado los apartamentos turísticos, que ya son 106 legalizados, el triple que hace tres años.

Poco a poco se van dando pasos que cambian la piel del tejido urbano, como ya perciben algunos vecinos, que consideran que el proceso de vaciamiento progresivo del centro histórico es ya muy visible.

En la asociación de vecinos Ciudad Monumental ha arrancado un grupo formado por residentes que pretenden reflexionar y estar en guardia ante una posible gentrificación generada por los proyectos turísticos en ciernes. Joaquín Gonçalvez, un vecino que vive en la calle Sande, es el portavoz de este movimiento que está dando sus primeros pasos. «Estamos muy desinformados con el tema de la gentrificación, en primer lugar no sabemos muy bien ni lo que es», tal y como reveló una encuesta que llevaron a cabo cuando se anunció el proyecto del hotel de cinco estrellas para el Palacio de Godoy. Está de acuerdo en que la parte más conflictiva de la gentrificación es la expulsión de la población autóctona, pero reconoce que «hay turismo que al barrio no le está viniendo mal, porque los vecinos que tienen apartamientos turísticos pueden tener unos ingresos». Hay un perfil de dueño de apartamentos que es familiar más que empresarial y que sirve para poderse pagar las hipotecas, destaca Gonçalvez. «Yo soy fontanero y trabajo para apartamentos turísticos, el problema no es ése, el problema es que se vean expulsados los vecinos de siempre».

La función de este grupo es, sobre todo, intentar que proyectos como el que acaba de presentarse, para Godoy no generen una presión mayor sobre la población que vive en la ciudad monumental ni que, por ejemplo, se produzca un incremento en los precios de los alquileres en la Plaza de Santiago y su entorno.

Juan Manuel Honrado es el presidente de la asociación de vecinos Ciudad Monumental. Bajo su punto de vista «no podemos oponernos por oponernos a todo y más como está Cáceres, donde tampoco hay ningún tipo de proyecto», pero considera que la eclosión de los apartamentos turísticos «asusta». Lo ideal, apunta Honrado, es encontrar un equilibrio.

Para él, el problema emerge con más fuerza cuando ya no son solo propietarios privados los que explotan una casa concreta, sino cuando se acercan inversionistas privados con más potencial económico y con capacidad para especular. «Hay inversionistas que vienen a aprovecharse de esa decadencia que ha tenido la ciudad monumental y desde la administración es muy fácil de vender porque se argumenta que se arreglan edificios, pero hay que preguntarse por qué están los edificios en ese estado». Él alega que durante un tiempo se han dejado de lado las necesidades básicas de los edificios, que han ido deteriorándose y perdiendo su valor hasta que pueden ser adquiridos por empresas que vienen a hacer sus negocios».

Vecinificación

Constata desde el corazón de la asociación de vecinos Ciudad Monumental que hay población de esta zona que pelea con poco éxito por recuperar sus viviendas. «Se tienen que generar actividades sociales para la gente que vive aquí, no plantearlo todo para el turismo, hay que vecinificar». Honrado cuenta el ejemplo de una persona mayor que va de ventanilla en ventanilla para intentar arreglar su casa. «Es una persona susceptible de que aquí en poco tiempo se marche de la zona monumental, nosotros estamos acompañándole para resolver esta situación». Se trata de un caso delicado al que no ayuda el entorno que se está creando, detalla este líder vecinal. En todo caso, cree que no ha de generarse una guerra entre turistas y residentes, sino intentar que los beneficios del turismo puedan también trasladarse al propio barrio.

La reflexión sobre la gentrificación ha hecho que se cree un grupo en Facebook que se llama precisamente así, 'Gentrificación Cáceres' y que recoge testimonios de personas de la ciudad que han vivido esta especie de rediseño de las reglas de la ciudad. Estas reflexiones las promueven asociaciones vecinales de Aldea Moret. Tal y como señalan, tratan de prestar especial atención a personas que hayan tenido que abandonar su barrio de toda la vida debido al aburguesamiento progresivo del mismo y desaparición de comercios locales tradicionales ante el avance de negocios enfocados al consumo turístico.

Pedro Ollero protagoniza tres de los vídeos que pueden verse en este espacio. Él fue dueño de la tienda Zahorí, en Roso de Luna, desde el año 1992 hasta 2012, cuando tuvo que cerrar. «Los locales se están abandonando, se está echando a perder ese punto familiar en pos de un turismo masificado». «El ciudadano se ve desplazado, como no sea una fiesta popular como el Womad, tú vas a la Plaza Mayor de Cáceres pero la ciudadanía no se queda allí, deberían hacerse más actividades». Pedro Ollero asegura que los pequeños negocios locales están desapareciendo en pos de franquicias.

Gestores inmobiliarios

Desde el otro lado de la moneda la situación se contempla de otra forma muy diferente. Francisco Marroquín es el presidente de agentes de la propiedad inmobiliaria de Cáceres. «De momento la inversión aquí sigue siendo localista, no hay un interés por inversionistas foráneos». Aunque haya proyectos que han creado varios apartamentos de golpe, como el de la Plaza de la Concepción, con 18, cree que es algo puntual, pero que no prolifera esta manera de operar en la ciudad. «Aquí no tenemos eso de momento». La explicación que da este experto es que, pese a la gran proyección turística y a la proliferación de los apartamentos, están siendo los particulares los que se están animando a emprender esta actividad. «En algunos casos con viviendas que se les quedan vacías y en otros casos adquieren pisos como inversión», señala Marroquín.

«Cáceres tiene un mercado muy focalizado en todos los aspectos y actualmente la demanda de este tipo de plazas sí que es capaz de consumirla el propio mercado local», insiste este experto, que representa a todos los agentes inmobiliarios que desarrollan su tarea en él área de la ciudad de Cáceres.