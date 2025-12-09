HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El colectivo de periodistas Equipe Media imparte hoy una charla sobre el Sáhara Occidental

CÁCERES.

Martes, 9 de diciembre 2025

El colectivo de periodistas Equipe Media organiza hoy en Cáceres una charla denominada ‘Sáhara Occidental y medios de comunicación’, en el marco de la Conmemoración de los 77 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Equipe Media es una agencia de prensa saharaui independiente que desde el 2009 trabaja para romper el bloqueo informativo en el Sáhara Occidental. Cuenta con reconocimientos internacionales como el Premio de Periodismo Julio Anguita Parado, y el galardón a Libertat d’expresió de la Unió de Periodistes de Valencia.

En el acto, que se realizará en el patio del Ateneo a las 19.30 horas, también se presentará la exposición fotográfica ‘La lucha sigue’, que consta de 18 fotografias acompañadas de la presentación en cuatro idiomas: francés, inglés, portugués y español.

