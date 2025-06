El colectivo de mayores de Cáceres rechaza los bailes en Moctezuma

M. J. T. CÁCERES. Domingo, 15 de junio 2025, 09:32 Comenta Compartir

«Se están confundiendo. Pedimos que haya un hogar digno para Cáceres, no un salón de baile. Moctezuma no es la solución. No queremos un polideportivo». Así de tajante se muestra José Medina Grados, que viene ejerciendo como portavoz del colectivo de la tercera edad en Cáceres y ha reclamado, de manera insistente, un local donde los mayores puedan hacer teatro, actividades, practicar juegos de mesa... y también bailar.

Estas declaraciones se producen un día después de que el alcalde, Rafael Mateos, anunciara que el pabellón de Moctezuma se habilitará para que los mayores bailen dos días al mes. Abrirá, en concreto, en la tarde-noche de los viernes a partir de las ocho de la tarde a partir del mes de septiembre.

Según expuso el primer edil, se trata de una solución provisional. Una de las propuestas de los mayores, que han llegado a intervenir en el pleno, es reformar el mercado de la Dehesa de los Caballos, un proyecto que se anunció en la etapa de Luis Salaya como alcalde, pero que no se hizo. Mateos, de momento, lo descarta.