Las cofradías presentan una Semana Santa que llena la agenda de Cáceres hasta abril

Quedan 13 días. El próximo 24 de marzo se celebrará la primera procesión de las 24 que están programadas en el calendario de una Semana Santa ... que, en realidad, ya está aquí. El tradicional pistoletazo de salida lo dio esta mañana el presidente de la Unión de Cofradías Penitenciales (UCP), Santos Benítez, en un acto que ya es todo un clásico, la presentación de la guía oficial. Ha sido en las instalaciones de Electrocash, en Vistahermosa-Maltravieso. Son 66 páginas a todo color con la portada del ganador del concurso para la elección del cartel oficial, la obra 'Pasión en Cáceres' de José Manuel Perea.

Las cifras de la gran cita de la capital cacereña son ilustrativas, un año más, con esos 12.000 cofrades, su veintena de desfiles procesionales y 51 pasos, entre ellos 18 del siglo XVII o anteriores y cuatro del siglo XIV. Los números de la guía oficial también suman, con 10.000 ejemplares que se distribuirán por centros comerciales, entidades patrocinadoras, hoteles y oficinas de turismo. Esta vez el idioma único es el español, aunque se ha aumentado el tamaño de la letra, destacó el presidente de las hermandades, y hay una opción adicional. Se puede consultar un código QR incorporado en el que el documento aparece en inglés y se pueden revisar números anteriores, hasta el año 2005.

«Las cofradías están más vivas que nunca», defiende Santos Benítez, que sostiene que el relevo generacional «está garantizado». En este sentido alude a «la cantidad de jóvenes que participan y la incorporación plena de la mujer a las cofradías». Explica el presidente de la Unión de Cofradías de Cáceres que eso se percibe en actos y juntas de gobierno. «Hay relevo y por muchos años», repite. «Todas las cofradías han hecho un esfuerzo por aumentar el patrimonio artístico», avanza.

Sobre ello, menciona la aportación del Ayuntamiento. Ha reservado 100.000 euros, pero además se cuenta con la colaboración del Consorcio Ciudad Histórica para recuperar tallas o restaurar y adquirir elementos artísticos. Santos Benítez cree que otras instituciones como la Junta de Extremadura o la Diputación deben incrementar sus ayudas. «Solo pedimos que se hagan aportaciones en relación a la categoría de la fiesta», resume.

Ampliar Distribución de guías. Se han editado 10.000 ejemplares. J. REY

Y la Semana Santa de Cáceres es «única». Ese ha sido otro de los mensajes que han trascendido en la presentación de esta mañana. También por parte del alcalde. Rafael Mateos ha hecho una revelación. «Jamás me he ido de Cáceres en Semana Santa», ha confesado. Aclara que no es algo reciente, ahora que es regidor, sino que por tradición nunca ha querido perderse esa cita que pone a Cáceres en el centro, con hoteles repletos, menciona, y una fiesta de interés turístico internacional. Ese sello es puramente cacereño. «No solo es importante que vengan de fuera. Somos muchos los cacereños que no nos vamos de vacaciones en estos días», añade. Mateos alude a una Semana Santa «única, excepcional, sobrecogedora y emocionante». «No son 10 días, son 365 al año», ha resumido antes de poner el acento en esa cuenta atrás que se inicia con vistas a las primeras procesiones: «Ya huele a incienso en las calles de Cáceres».

23 de marzo

La primera procesión que aparece en la guía es la del sábado de pasión, con la salida del Cristo de la Preciosa Sangre de la iglesia del Buen Pastor a las 10 de la noche el 23 de marzo. Sin embargo, hay otra cita anterior, la Pasión Viviente prevista para el 21 de marzo. Antes, en la semana entrante, el miércoles 13, será el pregón oficial de la fiesta, a cargo de Pedro Canelo.

«Nunca me he ido de Cáceres en Semana Santa» Rafael Mateos Alcalde de Cáceres

Pese a esa sucesión de virtudes que se atribuyen a una convocatoria que crece y sigue despertando pasiones, el alcalde ha hecho una llamada a la ambición en la presentación de esta mañana. Defiende Rafael Mateos que la Semana Santa debe «ir a más». «No debemos ser conformistas», ha concluido.

Entre las novedades de este año aparece la vuelta del Cristo Negro en miércoles santo a su recorrido tradicional, tras la experiencia fallida al haberse elegido calles demasiado estrechas en 2023. El Cristo de la Preciosa Sangre, además, hará su vía crucis el sábado de pasión en posición vertical, habrá nuevas potencias del Señor de la Humildad en su prendimiento y la cofradía de Jesús de la Salud presenta un juego con cuatro ciriales nuevos, seis piezas de candelería para la Virgen y dos nuevas marchas que ha compuesto Raúl Martín.

La hermandad del Rosario de Fátima tendrá otro recorrido. Cambia a San Antón, San Pedro, San Juan... y pasará por Moret, Pintores y vuelta a San Juan en su regreso. Se estrena el Libro de Reglas y cuatro faroles para el Señor.

La cofradía de los Ramos amplía a medio centenar las palmas de escolta y se impartirá una bendición papal en miércoles santo por el 75 aniversario de la Virgen. La Sagrada Cena estrena túnica y mantolín para San Judas Tadeo y presenta a Nuestra Señora del Sagrario restaurada.. En la cofradía del Espíritu Santo, la Virgen de la Encarnación estrenará una peana de plata y Jesús Condenado tendrá nuevo recorrido: desde Santa Clara por Hornos, Postigo, Santa Ana y vuelta hacia la Plaza Mayor. Por último, la Soledad arrancará en San Mateo y su recorrido por la Plaza será novedoso y con mayor solemnidad, anuncia la Unión de Cofradías. La cofradía del Cristo de la Victoria adelantará a las cinco de la tarde el sábado santo su salida de San Juan Macías. Además, las obras de San Blas cambian parte del recorrido.