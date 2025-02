La cofradía de los Ramos de Cáceres recogerá firmas para que Martín Cisneros tenga una calle

La cofradía de los Ramos de Cáceres mueve ficha tras conocer la retirada del nombre de José Manuel Martín Cisneros al Centro de Educación ... de Adultos de la calle Gómez Becerra por decisión del claustro de profesores.

La hermandad, de la que el conocido maestro y cofrade de la ciudad fue mayordomo, iniciará a finales de agosto una recogida de firmas con el objetivo de que el Ayuntamiento dedique una calle a Martín Cisneros. «Es de justicia. Amaba profundamente Cáceres y muchos cacereños conocieron mejor la ciudad gracias a sus enseñanzas», señala Luis Manuel Rodríguez Parra, actual dirigente de la cofradía de los Ramos, con sede en San Juan.

Parra quiere que cuando la hermandad eleve de manera oficial la petición al Consistorio, la demanda esté respaldada por las firmas logradas hasta el momento. «Mucha gente nos ha llamado al enterarse de lo que ha sucedido para trasladarnos su apoyo», apostilla.

Se refiere al cambio de nombre del Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA) Maestro Martín Cisneros, que a partir de ahora pasará a denominarse Cáceres, tal y como publicó el Diario Oficial de Extremadura (DOE) el pasado 26 de julio. Ese mismo día la junta de gobierno de la cofradía emitió un comunicado en el que lamentaba la decisión adoptada y ya avanzaba que solicitaría una calle al Ayuntamiento.

«Desde el respeto institucional, queremos lamentar públicamente esta decisión, que seguro causa tristeza a muchos cacereños (especialmente a esta hermandad) y creemos que no aporta nada», rezaba el texto difundido por la cofradía en redes sociales. «Queremos comunicar –añadía– nuestra sorpresa y tristeza por el cambio de nombre. Desde la junta de gobierno no queremos que el nombre de un buen hermano de los Ramos, que tanto trabajó y luchó por Cáceres desde su ámbito, quede en el olvido o el ostracismo. Nos sentimos orgullosos de su excelente contribución a la cofradía y a la ciudad. No sería justo de otra manera», agregaba la hermandad.

«Creemos que tiene méritos más que suficientes para ostentar ese honor», añadía en referencia a la idea de que Martín Cisneros cuente con una calle. La recogida de firmas, avanza Rodríguez Parra, tendrá lugar en la iglesia de San Juan y en la casa de hermandad, entre otros puntos.

Fallecido en 2023, Martín Cisneros fue durante 37 años director del Centro de Educación de Adultos, desde donde divulgó a través de libros y charlas la historia de la ciudad. Fue presidente, además, de la Unión de Cofradías Penitenciales de Cáceres entre 2010 y 2016.

Unión de Cofradías

Entre las llamadas de apoyo que el mayordomo de los Ramos recibió tras su comunicado, estaba la de Santos Benítez, presidente de la Unión de Cofradías Penitenciales. «Bajo su presidencia se consiguió que la Semana Santa de Cáceres fuera declarada fiesta de interés turístico internacional», recuerda. Fue en el año 2011.

Avanza Benítez que en el pleno que se celebrará el mes de septiembre, donde tienen representación 16 de las 17 hermandades que desfilan en Semana Santa, elevará la propuesta para que Martín Cisneros tenga una calle. «Si todos están de acuerdo, escribiremos al Ayuntamiento», avanza el presidente de la Unión, quien destaca la labor que su antecesor en el cargo hizo para difundir la historial local y el tiempo dedicado a la Semana Santa.

Tal y como se ha publicado, la decisión adoptada por el centro se debe a una medida «inclusiva», según el argumento dado por la actual directora, Isabel García Iglesias . Desde el año 2013 el centro cuenta con nueve aulas adscritas distribuidas por diferentes puntos de la provincia, como Alcuéscar, Arroyo de la Luz, Trujillo, Valencia de Alcántara, Madroñera o Brozas. Y lo que se busca con la nueva designación es huir de un nombre tan local. La idea es que el centro cuente con una designación que incluya a toda la provincia, de ahí que pase a denominarse CEPA Cáceres.

En esta línea, según expone la directora, está proyectado también el cambio de logotipo del centro, que incluye en la actualidad el escudo de la ciudad de Cáceres. Se optará por otra imagen que haga referencia a la provincia.