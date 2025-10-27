La cofradía de Jesús Condenado, en Cáceres, se muda a San Blas Este barrio cacereño carecía hasta ahora de una hermandad de Semana Santa

La cofradía de Jesús Condenado, una de las más jóvenes de la Semana Santa de Cáceres, ha dejado la que ha sido hasta ahora su casa, la ermita de la Paz de la Plaza Mayor, y se ha trasladado hasta la ermita de San Blas, donde ha fijado su sede canónica y hasta donde ha llevado a su imagen titular.

Este barrio cacereño carecía hasta este momento de una cofradía de Semana Santa. El traslado se produjo el pasado 18 de octubre después de que los hermanos aprobaran por unanimidad este cambio de ubicación. Con este traslado la hermandad persigue que la talla esté en un templo donde se le pueda dar culto de manera permanente, algo que ya no se podía hacer en la ermita de la Paz, que se ha quedado prácticamente sin actividad.

Tal y como publicó este diario, esta ermita del siglo XVIII dependiente de la parroquia de Santiago acogía hasta comienzos de este año la misa universitaria, que se celebraba todos los domingos a las 20.00 horas. Además, los martes servía de punto de encuentro para la hora santa del movimiento 'Hakuna', una nueva corriente dentro de la Iglesia que promueve, entre otras cosas, un encuentro en el que se que se ora a través de la música y que atrae, principalmente, a creyentes jóvenes.

Estas dos celebraciones, tanto la misa universitaria como la hora santa 'Hakuna', están vinculadas al sacerdote Fernando Alcázar, capellán del Servicio de Atención Religiosa de la Universidad de Extremadura (UEx) y director del colegio mayor universitario Antonio Franco (antes San José), entre otros cargos.

Alcázar fue nombrado el año pasado párroco de San Blas. Con su llegada al barrio, esta parroquia pasó a ser capilla universitaria, según la decisión adoptada por el obispo de la Diócesis, Jesús Pulido. Esto hizo que tanto la misa de los domingos como la hora santa de los martes se desplazaran desde la Plaza Mayor hasta San Blas.

Víctor Gómez, mayordomo de Jesús Condenado, apunta además que la cofradía tiene carácter universitario y que lo lógico es que la imagen esté donde se encuentran los jóvenes. A todo esto hay que añadir que Alcázar es el director espiritual de esta cofradía, surgida en 2011.

«Hoy es un día histórico para nuestra parroquia de San Blas porque llega Jesús Condenado. A partir de ahora esta parroquia será su casa y podremos compartir nuestro trabajo por los jóvenes universitarios», escribió el sacerdote en redes sociales. «Ahora esta parroquia sí está completa al tener una cofradía para vivir mejor la Semana Santa y su manifestación de religiosidad popular en la calle», agregó Fernando Alcázar.

El recorrido, sin decidir

Una de las particularidades de la cofradía de Jesús Condenado es que su procesión, que tiene lugar en la madrugada del Jueves al Viernes Santo, cambia todos los años de recorrido. Hoy por hoy el itinerario de la estación de penitencia de 2026 está por cerrar y, por tanto, no se sabe todavía desde dónde partirá el desfile y dónde se recogerá.

Su última procesión salió desde la iglesia de San Francisco Javier (Preciosa Sangre) y concluyó en la ermita de la Paz. La imagen que desfila y que ya se puede contemplar en San Blas es obra del imaginero Antonio Fernández Domínguez. La primera salida procesional tuvo lugar en el año 2012.

