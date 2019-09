Los clubes locales en competición nacional se reparten 350.000 euros El Pabellón Multiusos durante un partido del Cáceres Basket en LEB Oro. :: jorge rey La convocatoria de las ayudas municipales se realiza mediante concurrencia competitiva debido a la prórroga de los presupuestos REDACCIÓN CÁCERES. Martes, 10 septiembre 2019, 08:44

El Ayuntamiento de Cáceres ha hecho pública la convocatoria de ayudas a clubes deportivos que participan en competiciones de ámbito nacional. Esta semana finaliza el plazo para optar a las subvenciones, que repartirán un total de 350.000 euros entre las principales entidades deportivas cacereñas.

Las ayudas corresponden a la temporada 2018-19 y se da la circunstancia de que se asignarán mediante concurrencia competitiva. Esto significa que no será el Ayuntamiento el que dedique una cantidad concreta a cada club, sino que serán las entidades las que tendrán que presentar una solicitud de acuerdo a unas bases en las que se establecen los criterios de reparto del dinero. No se esperan sin embargo grandes diferencias con respecto a la distribución que salió de la última convocatoria. Entonces el Cáceres Ciudad de Baloncesto recibió 100.000 euros, el CB Al-Qazeres 80.000, la AD Cáceres de voleibol 40.000, el CAR Cáceres de rugby 30.000, el CF Femenino Cáceres 20.000, el CP Diocesano y el CP Cacereño 35.000 euros cada uno y el club UEx Cáceres de fútbol sala recibió 10.000.

El hecho de que las subvenciones no se vayan a repartir como hasta ahora, por concesión directa, se debe a que los presupuestos municipales están prorrogados y por lo tanto no se permite hacerlo de esa manera. Otra consecuencia de la prórroga es que se va a distribuir la misma cantidad, 350.000 euros, que estaba fijada en los anteriores presupuestos. No se va a aplicar por lo tanto el incremento que había anunciado el anterior gobierno local, ni tampoco se va a igualar de manera automática la cantidad que perciben los dos principales clubes de baloncesto masculino y femenino, a cada uno de los cuales se le iban a dar 100.000 euros, según anunció en su día la exalcaldesa Elena Nevado.

Ahora el reparto se hará con arreglo a las bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). En ella se fijan dos líneas de actuación, una primera de 220.000 euros para equipos que participen en primera y segunda división nacional, y una segunda de 130.000 euros para los que compitan en otras categorías nacionales.

La justificación que se hace de las ayudas en la convocatoria es que la participación de equipos cacereños en estas categorías «tiene gran importancia para la proyección de la imagen exterior de la ciudad de Cáceres», y también que sirve de «estímulo para los deportistas de base».

Una vez recibidas todas las solicitudes, el órgano encargado de evaluarlas será una comisión de valoración formada por la concejala de Deportes, un técnico del Instituto Municipal de Deportes (IMD) y el coordinador de eventos del IMD. Los criterios de puntuación serán el coste total de proyecto presentado, el nivel de la competición en la que se participa, el número de jornadas de competición y el número de licencias federativas que tiene ese deporte en Extremadura. El pago se realizará en dos plazos, el segundo de ellos una vez presentada la justificación de todos los gastos que se subvencionan.