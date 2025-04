Sergio Lorenzo Cáceres Jueves, 11 de noviembre 2021 | Actualizado 12/11/2021 10:57h. Comenta Compartir

El promotor y productor musical Paco Lobo, se revuelve cuando se le hace la pregunta a bocajarro:

–Hay gente que dice que no hubo movida en Cáceres. ¿Qué piensas?

–Que es un error. Es un problema nacional, el de la envidia ajena. En esa época venía a Cáceres gente de Sevilla, de Salamanca, de toda Extremadura, venía gente hasta desde Lisboa e incluso de Madrid. La movida de Cáceres fue una realidad. La gente iba por La Machacona, por el Montana, pasaba por Rita, el Por Ejemplo, por La Maribel (que era un poco lolailo) y acababa en el Blanco y Negro a las doce de la mañana. Claro que existió la movida cacereña; si alguien dice que no, es por envidia. Luego también hay gente que lo niega todo. La movida de Cáceres fue un referente, algo que haría falta ahora: más crear y menos espacios públicos infrautilizados.

Paco Lobo ha coordinado con Alfonso Pinilla el libro 'La movida cacereña', una obra en la que participan 30 personas, desde profesores y catedráticos de la Universidad de Extremadura como Miguel Ángel Lama, María del Mar Lozano Bartolozzi, Sánchez Lomba o Isidoro Reguera, a músicos como Pepe Rades que escribe sobre el mítico grupo cacereño 'Coup de Soup', José A. Secas de 'Percance Laplace', Juanjo Cortés de 'La cena está servida' o el siempre ocurrente tenor Alonso Torres. También hay un texto del fallecido Pepe Higuero, de Paco Rebollo, entre otros. La obra tiene buenas fotografías de Santi Márquez y Jose Cebriá.

El libro tiene 270 páginas y se vende en librerías y por internet a un precio que ronda los 25 euros. En Cáceres se encuentra ya disponible en las librerías Pléyades, Todolibros, El Buscón, Figueroa, Cervantes y Agúndez. En Badajoz en la librería Colón.

Editado por el servicio de publicaciones de la Universidad de Extremadura, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Cáceres, que ha comprado 200 ejemplares, y con la Facultad de Filosofía y Letras.

El libro se presenta en el Gran Teatro el martes 16 de noviembre a las siete de la tarde, contando con la intervención del alcalde de Cáceres y el rector de la Universidad de Extremadura. Se proyectará el documental de 45 minutos '300KM Suroeste (La movida cacereña)' dirigido por Jerónimo García Castela, y a las ocho y media actuará para la ocasión una curiosa formación musical llamada 'La Movida' compuesta por: Juanjo Cortés y José A. Secas en la guitarra y la voz, Juanjo Narbón (bajo y voz) y Pachi Cañamero (batería).

La entrada es gratis, pero hay que recoger la invitación en la taquilla del Gran Teatro. «Me han dicho que por la covid no se puede vender allí el libro y me han recalcado que no se permiten aglomeraciones, así me lo han dicho 'no se permiten aglomeraciones'. Ya está uno un poco cansado de todo esto, la verdad».

Paco Lobo lleva alrededor de diez años trabajando en la elaboración de este libro. «La idea surgió hace tiempo –afirma–, al querer documentar y digitalizar los recuerdos de una época maravillosa, y sobre todo, creativa. El PSOE ganó las elecciones en 1982 y la gente pensó que iban a cambiar el mundo y se dedicó a divertirse».

Para él la movida en Cáceres empezó en 1985 y terminó en el año 1991, «antes del 92, el año de la Expo de Sevilla y las Olimpiadas de Barcelona, el año en el que hubo mucho dinero para muchos, pero no para aquí».

Al preguntarle por los lugares emblemáticos de la movida cacereña, afirma: «entre otros estaba la Sala Rita, La Machacona en su momento, el Ariadna, el Montana, la Sala Por Ejemplo, El Faunos...».

Lobo alaba en el libro el trabajo de coordinación de Alfonso Pinilla, «él es quien ha estructurado los contenidos y le ha dado un sentido. Es un libro transversal, que tiene muchos puntos de vista».

Los coordinadores de la obra aseguran que en ella se muestran, «las plurales formas de expresión» que se dieron en Cáceres: desde los fanzines hasta la música, desde el cómic hasta la fotografía, desde la pintura o la escultura hasta el teatro. «Al calor de esta 'explosión cultural', –recalcan– la Movida dio vida a Cáceres con nuevos bares, numerosos conciertos, exposiciones de todo tipo, haciendo especialmente atractiva la ciudad, y convirtiéndola en uno de los lugares señeros en aquella época».

El libro proyecta la imagen de una ciudad moderna, «que estuvo en la vanguardia de un momento histórico importante».