Ciudadanos ofrecerá al PSOE pactar los presupuestos de Cáceres A la izquierda, Alcántara charla con Salaya al terminar el primer pleno de la legislatura. :: HOY El equipo de Gobierno trabaja ya en la confección de sus cuentas para 2020 y buscará el acuerdocon todos los grupos M.J.T. Miércoles, 4 septiembre 2019, 08:00

Ciudadanos ofrecerá al equipo de Gobierno un pacto para sacar adelante la cuentas municipales de Cáceres en 2020. «Vamos a hacer una oferta al PSOE de cara a negociar los presupuestos», avanzó ayer el portavoz de la formación naranja en el Ayuntamiento de Cáceres, Francisco Alcántara. «Estamos receptivos a negociar con ellos», insistió.

Está previsto que mañana, jueves, Ciudadanos ofrezca una rueda de prensa para hacer repaso de varios asuntos municipales. Durante la comparecencia, Alcántara emplazará el equipo de Luis Salaya a llegar a un acuerdo sobre los presupuestos. «Vamos a pedir la incorporación de una serie de acciones, que ya estaban en nuestro programa», adelanta el portavoz de Ciudadanos.

Será la próxima semana cuando la formación naranja desvele qué medidas concretas pedirá para su «eventual apoyo». Parece que no habrá grandes sorpresas. «Son las cosas que siempre hemos ido pidiendo que se tienen que desarrollar en la ciudad. Nos vamos a centrar en temas de competencia municipal», concluye Francisco Alcántara.

Hay que recordar que el PSOE gobierna en minoría con sus nueve concejales gracias a la abstención de Ciudadanos. El equipo de Luis Salaya se verá obligado a buscar apoyos para sacar adelante sus cuentas, bien en forma de abstención o de respaldos manifiestos con el fin de sumar el mayor número de votos posibles y evitar que los presupuestos queden sobre la mesa.

Andrés Licerán, portavoz del equipo de Gobierno, señala que la confección de los presupuestos municipales ya está en marcha. «Estamos elaborando nuestra propuesta y después vamos a buscar el acuerdo con todos los grupos», indica sobre la estrategia que se ha marcado el PSOE para lograr aprobar las cuentas.

Según la consulta realizada por este diario, todos los portavoces se muestran dispuestos a escuchar la propuesta del PSOE, aunque cada grupo pone sus condiciones para respaldarla cuando llegue la hora de la votación.

El PP y la «revolución fiscal»

El portavoz del Partido Popular, Rafael Mateos, no se cierra del todo a llegar a un posible acuerdo sobre las cuentas municipales. «Pero los programas del PP y del PSOE están en las antípodas», admite.

«A día de hoy no ha habido ningún contacto, estamos ya en el mes de septiembre y los presupuestos tienen que estar en vigor el día 1 de enero. Estamos con un presupuesto prorrogado y nos ha llamado la atención que este equipo de Gobierno no haya intentado aprobar un presupuesto para este 2019. Lo primero que ha hecho es renunciar a su capacidad de gobierno en sus primeros seis meses de legislatura. Debe estar muy cómodo con los presupuestos del PP», expone Mateos.

No obstante, de cara ya a las cuentas de 2020, el Partido Popular, que cuenta con siete concejales, considera que para dar su voto a favor el presupuesto debería incluir las claves de su programa electoral. Esas claves pasan, recuerda Mateos, por una «revolución fiscal» con una bajada generalizada de impuestos. «Esa debería ser la piedra angular del presupuesto de 2020», insiste Mateos mientras recuerda que el programa electoral del PP proponía una rebaja en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), en el de vehículos de tracción mecánica y una revisión de todas las tasas.

«Ahora la iniciativa corresponde al Gobierno. Vamos a ver el presupuesto que presentan. Los tiempos van muy apretados. Para que el presupuesto entre en vigor el 1 de enero hay que aprobarlo en la primera semana de diciembre. Estamos en septiembre y no ha habido el mínimo contacto», concluye el portavoz no del PP.

La disposición de Vox

«Yo espero que haya consenso. Y creo que lo van a intentar porque no tienen mayoría», apunta Teófilo Amores, único concejal de Vox en el Ayuntamiento sobre la aprobación de los presupuestos municipales de 2020, mientras recuerda también que los actuales son los que se elaboraron para el año 2018 y que se encuentran prorrogados. En principio, avanza, su disposición es favorable. «Yo he venido a colaborar; no a oponerme», subraya.

Eso sí, para que Vox vote a favor de los presupuestos de Salaya debe ver en ellos algunos de los asuntos que considera relevantes, como la recuperación de la Ribera del Marco o asuntos relacionados con la asistencia social, prioritarios para Teófilo Amores.

Mientras tanto, Consuelo López, portavoz de Unidas Podemos, se muestra crítica con la posición adoptada por el PSOE hacia su partido en lo que va de legislatura. «No nos han buscado en ningún momento y se supone que somos el grupo más afín. Desde el resultado de las elecciones hasta la investidura no nos dijeron nada», dice en referencia al periodo de negociación que el PSOE abrió con Ciudadanos para lograr su apoyo de cara a un pacto de gobierno que, finalmente, se saldó con la abstención de la formación naranja para que Salaya se convirtiera en alcalde de Cáceres al ser el PSOE la fuerza más votada.

«Salvo en temas donde se ha contado con todos los portavoces, no se han dirigido a nosotros», se queja la portavoz de Unidas Podemos.

¿Qué deben incluir los presupuestos para obtener el visto bueno de los tres concejales de Unidas Podemos? López recuerda que para su formación es muy importante que aparezcan medidas destinadas a lograr un modelo de ciudad sostenible con la incorporación, por ejemplo, de autobuses eléctricos. «Ellos también hacían estas propuestas cuando estaban en la oposición», zanja la portavoz de Unidas Podemos. En el programa electoral del PSOE hay un apartado reservado, precisamente, a la movilidad sostenible con la mejora de la red de transporte público.