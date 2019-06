El PP ve a Ciudadanos en el gobierno de Salaya en los próximos meses Imagen del pleno celebrado esta mañana en el Ayuntamiento. / Lorenzo Cordero «No tengo la bola de cristal. No descartamos nada más allá de cinco o seis meses. Hoy tenemos que dar la confianza al gobierno que se acaba de crear», replica el portavoz de Ciudadanos, Francisco Alcántara MARÍA JOSÉ TORREJÓN Cáceres Jueves, 27 junio 2019, 12:39

La confrontación entre Partido Popular y Ciudadanos ha marcado el primer pleno del Ayuntamiento, conocido como pleno de organización, presidido por Luis Salaya como alcalde. La sesión se ha celebrado esta mañana. A su término, Rafael Mateos, portavoz del PP, ha lanzado un mensaje claro. «Ha quedado de manifiesto que, si no existe un acuerdo expreso, sí hay un acuerdo tácito entre el grupo municipal de Ciudadanos y el equipo de gobierno. Ciudadanos no solo se limitó a no presentar su candidatura a la investidura el pasado 15 de junio. Ahora da carta blanca al equipo de gobierno para aprobar las liberaciones y el personal eventual. Esto manifiesta que sí existe un acuerdo entre el Partido Socialista y Ciudadanos en la ciudad. En los próximos meses puede haber sorpresas en la ciudad de Cáceres y puede haber incorporaciones nuevas al equipo de gobierno. Hoy se constata que existe un gobierno de izquierda claramente en la ciudad de Cáceres, conformado por Ciudadanos y el PSOE», ha señalado Mateos. Y a continuación ha explicado que la sorpresa consistiría en que Ciudadanos pase en los próximos meses a forma parte del gobierno. «Ceder y no poner condiciones a las liberaciones, cuando hace cuatro años vimos cómo se limitaban, pone de manifiesto que hay un acuerdo», ha detallado.

En este sentido, hoy se ha sometido a votación el organigrama del nuevo gobierno. El alcalde ha informado de la cantidad de ediles liberados (tres a jornada completa y dos con medio sueldo) y de su personal de confianza. Como HOY adelantó, Salaya ha creado un nuevo puesto: asesor de alcaldía. La moción sobre los cargos que tendrán dedicación exclusiva y parcial, así como las retribuciones, se ha aprobado con 18 votos a favor (PSOE, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox) y seis abstenciones del PP (ha faltado uno de sus concejales). Y la relación de puestos de confianza ha salido adelante con 15 votos a favor (PSOE, Ciudadanos y Vox), seis en contra (PP) y las abstenciones de Unidas Podemos.

Preguntado por este asunto, Francisco Alcántara, portavoz de Ciudadanos, ha respondido. «Nos hemos encontrado a un Partido Popular haciendo oposición de la oposición. Era algo bastante previsible. El PP sigue todavía en modo campaña y en modo pactos y los demás ya hemos entrado en modo trabajo. El PP debe dejar de enfocar que el problema es Ciudadanos. Ciudadanos lo único que ha hecho ha sido pensar en todo momento en Cáceres y en los cacereños. Deben asumir que están en la oposición porque no consiguieron un número de concejales suficientes», ha dicho. «No sé qué pasará dentro de cinco o seis meses porque no tengo la bola de cristal. Tenemos un posicionamiento de centro y, por lo tanto, podemos tender puentes tanto a la izquierda como a la derecha. Lo estamos demostrando cada vez que se nos plantea algo. No excluimos ninguna opción. Hoy sí creemos que tenemos que dar la confianza al gobierno que se acaba de organizar. No descartamos nada más allá de cinco o seis meses. Pero sí tenemos la confianza de que este gobierno va a poner en marcha medidas que consideramos favorables. Y esta confianza la debe tener, puesto que acaba de empezar su gestión. Cuestionar esto hoy me parece muy poco serio», ha concluido Alcántara.