Ciudadanos cuestiona la incorporación como nuevo concejal en Cáceres de Javier González

Presentación de la candidatura de Cs en una imagen oficial del partido en 2019. De izquierda a derecha, Antonio Bohigas, actual concejal de la formación; Mar Díaz (no adscrita), Antonio IBarra, que ha renunciado; Francisco Alcántara (fue expulsado tras liderar la lista y es no adscrito ahora), Maria Antonia Cayetano, Javier González, que quiere integrarse en el grupo municipal como nuevo edil, y Raquel Preciados, actual portavoz en el Ayuntamiento.

Manuel M. Núñez Cáceres Martes, 14 de junio 2022, 14:44 | Actualizado 20:39h. Comenta Compartir

«Lo he consultado con mi familia y en el trabajo y he decidido aceptar». Francisco Javier González Martín, de 44 años, natural de Perales del Puerto, visitador médico y residente en Cáceres, está decidido a dar el paso y ocupar su puesto como futuro concejal en el Ayuntamiento ... . Era el número seis en la lista de Ciudadanos de las últimas elecciones municipales, celebradas en 2019. Sin embargo, en su anterior partido no lo ven tan claro.

La portavoz municipal y coordinadora provincial, Raquel Preciados, recuerda que en la actualidad González Martín «no es una persona que forma parte del partido», pese a que él mismo ha solicitado su «reafiliación». Había pedido la baja «hace aproximadamente un año» por resultarle imposible compatibilizar la actividad política con su labor profesional y con su familia. Curiosamente, es lo mismo que le sucede al hombre al que se postula para sustituir, el hasta ahora concejal Antonio Ibarra. Su renuncia y la aceptación de Javier González se verán en el pleno del jueves, aunque la toma de posesión deberá esperar a la siguiente sesión plenaria, al menos. «En el pleno del jueves ya figura la notificación de la entrega de acta de Antonio Ibarra y la comunicación oficial de Javier González sobre que quiere tomar posesión del cargo de concejal electo. Una vez que Javier quiere incorporarse al grupo municipal de Cs se comunica a la junta electoral», remarca Preciados. No obstante, la lídere local de Cs matiza que se da una situación muy específica. «La particularidad es que Javier González no es afiliado a Cs. Surge una incompatibilidad, entre comillas, ya que pide la adscripción a un grupo a cuyo partido ni está afiliado ni del que es militante». En Cs sostienen que este asunto lo tienen que ver el secretario municipal, la junta electoral y el área de acción institucional de la formación naranja. «Hay que ver cómo se encaja esa situación. La incorporación de Javier González a Cs no parte de la coherencia en tanto en cuanto no es una persona que forma parte del partido, ni comparte el proyecto ni es sensible al mismo», zanja Preciados. Admite que aún se debe valorar si puede tomar posesión o no. Y en ese caso si lo haría como concejal de Cs. «Es un tema jurídico y hay que ver qué dice el Reglamento Orgánico Municipal (ROM). Tiene que estar dictaminado por la junta electoral. Se verá en este pleno y se tramitaría para el del mes de julio si toma posesión y en qué términos», concluye la portavoz de Cs en el Ayuntamiento. La versión que ha ofrecido Javier González es que su voluntad es recoger el acta y sumarse al grupo municipal de Cs, para lo cual ya ha pedido de nuevo la afiliación, aunque a tenor de las palabras de la portavoz local no parece que vaya a ser algo sencillo. Si Javier González sustituye a Antonio Ibarra, habrá que determinar si lo hace como integrante del grupo municipal de Cs o como no adscrito, algo que él mismo no ha planteado por ahora. A su vez, ello influiría en sus responsabilidades. Como no adscrito formaría parte de las cuatro comisiones existentes y habría que valorar si se reestructuran los consejos rectores para darle entrada. Por cada asistencia a estos órganos municipales los concejales perciben 108 euros.

