Ciudadanos abre la puerta a entrar en el gobierno de Luis Salaya A la izquierda, Francisco Alcántara y Luis Salaya ayer al término del pleno. / Lorenzo Cordero El enfrentamiento entre el PP y la formación naranja marca un pleno en el que se ha dado luz verde a la contratación de un asesor de alcaldía, puesto de nueva creación MARÍA JOSÉ TORREJÓN Cáceres Viernes, 28 junio 2019, 08:04

El conocido como pleno de organización suele ser una sesión tranquila, casi de trámite, donde se define el organigrama del Ayuntamiento para los próximos cuatro años. Pero ayer la mañana en el Consistorio cacereño estuvo marcada por el enfrentamiento entre el Partido Popular y Ciudadanos desde, casi, el minuto cero.

Pasaban las 9.30 horas cuando se abordó el tema que desató la polémica: el punto número 7 del orden del día, una moción de alcaldía para determinar los cargos de la corporación en régimen de dedicación exclusiva y dedicación parcial, además de las retribuciones. El equipo de Luis Salaya (que cobrará 4.112 euros brutos en 14 pagas) cuenta con tres concejales liberados a tiempo completo (el sueldo es de 3.059 euros) y dos con media liberación (1.529 euros). En total, son cuatro liberaciones completas, más la del alcalde, una más que en la pasada legislatura. Por otro lado, se mantiene la media liberación para los grupos de la oposición, un sueldo al que Teófilo Amores, concejal de Vox, ha renunciado.

Sí lo percibirán los portavoces de Ciudadanos y Unidas Podemos, Francisco Alcántara y Consuelo López respectivamente. En el caso del PP este sueldo será para el concejal José Ángel Sánchez Juliá y no para su portavoz, Rafael Mateos. Fue Mateos precisamente el que reprochó a Ciudadanos que ahora vea bien que haya cuatro liberaciones completas en el equipo de Salaya cuando hace cuatro años, recordó, el PP solo pudo liberar a tres. «Así nos lo impuso Ciudadanos en el pacto de investidura. Nunca nos facilitaron más liberaciones», lamentó el portavoz popular.

El punto se aprobó con 18 votos a favor (PSOE, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox) y las seis abstenciones del PP (faltó uno de sus concejales, Domingo Expósito). Una vez finalizado el pleno, Mateos quiso explicar su postura a los periodistas. «Ha quedado de manifiesto que, si no existe un acuerdo expreso, sí hay un acuerdo tácito entre el grupo municipal de Ciudadanos y el equipo de gobierno. Ciudadanos no solo se limitó a no presentar su candidatura a la investidura el pasado 15 de junio. Ahora da carta blanca al equipo de gobierno para aprobar las liberaciones y el personal eventual», dijo. Y avanzó: «En los próximos meses puede haber sorpresas en la ciudad de Cáceres y puede haber incorporaciones nuevas al equipo de gobierno», señaló en referencia a la posibilidad de la entrada de Ciudadanos en el ejecutivo de Salaya.

Lo cierto es que Alcántara, tras ser preguntado por los medios, no negó la posibilidad y dejó la puerta abierta. «No sé qué pasará dentro de cinco o seis meses porque no tengo la bola de cristal. Tenemos un posicionamiento de centro y, por lo tanto, podemos tender puentes tanto a la izquierda como a la derecha. Lo estamos demostrando cada vez que se nos plantea algo. No excluimos ninguna opción. Hoy sí creemos que tenemos que dar la confianza al gobierno que se acaba de organizar. Pero no descartamos nada más allá de cinco o seis meses», indicó.

Sueldos 4.112 euros brutos mensuales (por 14 pagas) cobrará Luis Salaya. 3.059 euros cobrarán los concejales con liberación completa (Andrés Licerán, Mª Ángeles Costa y José Ramón Bello). Jorge Villar y Paula Rodríguez, que tienen media liberación, cobrarán 1.529 euros.

Durante su intervención en el pleno, Alcántara defendió que cuantos más concejales liberados haya, mejor. Siempre, agregó, que el Ayuntamiento lo pueda soportar y que el acceso al cargo público sea un medio y no un fin, entre otra serie de requisitos. «El PP sigue todavía en modo campaña y en modo pactos y los demás ya hemos entrado en modo trabajo», concluyó.

«Buscar estabilidad»

Mientras tanto, Andrés Licerán, portavoz del equipo de gobierno, prefirió mantenerse al margen de los debates generados por PP y Ciudadanos. «Estamos centrados en gobernar la ciudad y en volver a darle color. Nosotros no vamos a hablar de pactos porque acabaron hace 12 días. Lo único que queda claro es que los nueve componentes del equipo de gobierno son del Partido Socialista. Vamos a buscar la estabilidad en todas las decisiones que tomemos», destacó.

La moción presentada por Salaya sobre los puestos de confianza (contará con siete cargos eventuales, uno más que Elena Nevado), salió adelante con los votos a favor de PSOE, Ciudadanos y Vox (15), tres abstenciones de Unidas Podemos y los votos en contra del Partido Popular.

El nuevo puesto creado por Luis Salaya es el de asesor de alcaldía y, según dijo Licerán, todavía no está ocupado. «Estamos barajando diferentes perfiles», avanzó el portavoz. El que sí ha desembarcado ya en el Consistorio cacereño es el jefe de gabinete, un puesto que está ocupado por Javier Cabañas, diplomado en Relaciones Laborales, que ha pasado por el departamento jurídico de Ferraz.

En el pleno de ayer también se determinó que las comisiones informativas tengan nueve miembros y se aprobó la designación de los secretarios de los grupos. Salaya, que presidió su primera sesión como alcalde, deseó al término del pleno que en esta legislatura «el debate transcurra alejado del reproche».