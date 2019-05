«En la ciudad no se venden más de 120 pisos al año» Manuela Pérez. :: HOY C. NÚÑEZ CÁCERES. Domingo, 5 mayo 2019, 09:13

Manuela Pérez es una de las agentes inmobiliarias con mayor trayectoria en la ciudad. «Estamos vendiendo bastante más, pero seriamente me cuesta creer que seamos los que más vendemos, es que hemos estado muy mal». Ella lleva promociones enteras en zonas como Plaza de Toros, Vistahermosa, Nuevo Cáceres y Plaza de Colón. «Se está vendiendo bastante bien porque hace diez años no se vendía nada», explica. «Son buenas calidades, no tenemos nada que envidiar a nadie». Sobre la segunda mano dice que de dos años a esta parte también se ha vendido mucho, «aunque al entrar las promociones creo que esta venta se ha resentido algo».

Según las estadísticas que maneja actualmente se venden en la ciudad «unas 120 viviendas al año». Sobre los pisos por debajo de los 50.000 años considera que no responden a una bajada de precios, sino a que estas viviendas no se pueden poner a un precio más elevado por las condiciones en las que están. Pero cree que los precios sí que están atrayendo a personas que buscan una inversión para alquiler o uso familiar.